45億豪宅超跑全查扣！太子集團在台操盤手5人聲押禁見
柬埔寨太子集團創辦人陳志涉嫌跨國詐騙洗錢案出現重大進展。檢警調專案小組11月4日兵分47路，對太子集團在台據點展開大規模搜索行動，成功拘提集團在台操盤手王昱棠、陳志親信辜淑雯等25名被告到案。
經過連續兩日密集偵訊，台北地檢署於11月5日晚間近10時，依組織犯罪防制條例、洗錢及意圖營利賭博等罪嫌，認定王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩、涂又文等5名核心幹部涉嫌重大，且有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯證人之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見。其餘17名集團員工及共犯則分別以3萬元至100萬元不等金額交保候傳。
根據專案小組調查，太子集團早在2016年就開始在台灣布局，成立天旭國際公司作為據點。陳志當初派遣中國籍親信李添擔任經理人，負責督導跨境資金流轉業務。2018年間，集團進一步成立台灣太子公司，原負責人為陳志的台灣友人王昱棠，陳志本人一度掛名經理人。2019年變更為張剛耀擔任負責人，但張後來被控捲走集團四家公司9億元資產，目前遭到通緝中。現任負責人陳秀玲已出境，李添也已離開台灣。
檢調單位發現，太子集團透過李添、王昱棠、辜淑雯等親信，運用在台設立的多家公司從事非法活動。一方面發展線上博弈事業，另一方面斥資超過40億元，藉由聯凡等空殼公司名義，大量購入台北市大安區和平大苑豪宅及多輛超級跑車、名車，將境外不法所得洗白。
此次查扣的資產規模驚人。集團在大安區和平大苑就擁有11戶豪宅及48個車位，根據實價登錄資料顯示，該豪宅近兩年成交均價高達每坪164.5萬元。地下停車場更停放大批超跑及名車，總查扣資產價值超過45億元。
值得注意的是，此次被拘提人員中包含被美國、英國列入制裁名單的台灣女子黃婕、施亭宇。兩人因涉嫌協助太子集團在帛琉從事洗錢等犯罪活動，擔任中間人角色而被帶回調查。
檢調單位指出，太子集團涉及四大違法層面。首先是大量購買大安區豪宅作為洗錢管道；其次是天旭國際表面上招募工程師從事線上博弈開發，實際上進行洗錢活動；第三是在美方制裁消息曝光後，共犯緊急過戶豪車企圖隱匿資產；第四則是犯罪版圖已擴展至帛琉，勾結其他集團購買小島建造渡假村。
太子集團被認定為柬埔寨電信詐騙的幕後黑手，創辦人陳志日前遭到英美聯手制裁。隨著美國司法部對該集團採取行動，台灣檢警調也同步展開大規模調查。然而陳志本人至今仍下落不明，目前落網人員可能只是整個犯罪集團的冰山一角。
專案小組表示，將持續追查集團的資金流向及犯罪網絡，並已向法院聲請扣押所有查獲的豪宅、名車等不法資產。此案後續發展及太子集團的犯罪觸角究竟延伸多廣，仍有待進一步深入調查釐清。
