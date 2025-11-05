45億黑金洗進台灣！柬埔寨太子集團人資主管辜淑雯遭聲押 10人交保

檢警扣押太子集團不法資產，包括多輛豪車。（調查局提供）

柬埔寨太子集團遭美國制裁後，台北地檢署昨（11月4日）指揮警調兵分47路搜索，查扣不法資產高達45億餘元，並拘提25名涉案幹部與員工。檢方今晨聲押「天旭國際科技」人資主管辜淑雯禁見，其餘10名被告則以3萬至70萬元交保。

搜索47處 豪宅、名車全遭查扣

北檢調查指出，太子集團在柬埔寨從事詐騙與博弈等非法行為，並透過在台成立的8家空殼公司洗錢。這些公司包括「聯凡」、「天旭國際科技」、「顥玥」與「台灣太子不動產投資」等，部分設於台北101大樓，還購下高價豪宅「和平大苑」共11戶與48個車位。扣押的不法資產總值超過45億，其中豪車26輛就超過4億7千萬元。

檢方指出，該集團在台負責人王昱棠指派辜淑雯招募工程師開發線上博弈系統，再由顥玥公司負責客服業務。3名台籍女子黃婕、施亭宇與王蕾絢則在帛琉置產、協助洗錢。11名被告昨日移送北檢，辜淑雯因涉重罪遭聲押，其餘人依交保金額分別獲釋，另有14人將於今續訊。

美方制裁牽出在台網絡

美國司法部早於10月8日起訴太子集團董事長陳志，美國財政部隨後將該集團在台9家公司及3名台籍人士列入制裁名單。北檢接獲情報後主動分案，確認陳志自2017年起藉由台灣空殼公司進行資金轉移，企圖掩飾跨國犯罪所得。

檢方指出，全案目前依《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》與賭博罪方向偵辦，將持續追查台灣境內協力者與金流去向。

