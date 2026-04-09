45分鐘三度縱火！已婚無業男「精神欠佳」犯案…險毀宮廟、燒人住家

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記者陳弘逸／高雄報導

男子因精神狀態欠佳，竟拿打火機，分別前往神農宮及2處住家縱火。（示意圖／PIXABAY）

高雄陳姓男子2年前，因精神狀態欠佳，竟拿打火機，分別前往神農宮及2處住家縱火，所幸，只有造成財損，未釀成傷亡，但害停在宮廟前的貨運曳引車被燒毀，陳男落網後，都坦承犯行，並達成賠償與調解，法院審理後，依3項罪刑，判2年6個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，陳男2024年10月11日10時45分，先到神農宮前廣場，用打火機點燃不明物品後，焚燒停放廣場的貨運曳引車，造成火燒車還延燒廣場鐵皮、監視器系統。

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案發半個小時後，11時18分陳男，點燃毛巾試圖燒他人住處的屋簷，導致該處燻黑；犯下第二案後，又在11時30分又以同樣手法，試圖燒另一名住戶的住處未遂

事後陳男落網，都坦承犯行，也跟受害人達成和解，並全數賠償，他在法院自陳國小肄業，具有輕度身心障礙，現無固定工作及薪資，已婚，小孩均已成年，目前獨自居住。

法院考量，陳男始終坦承犯行，正視所犯錯誤，且已被害人達成調解或和解，分別依放火燒燬住宅、建築物等以外之他人所有物罪，及放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，共3罪，判2年6個月有期徒刑，可上訴。

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