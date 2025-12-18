45年僅13例！北極熊媽收養「陌生幼熊」 科學家看哭：不可思議

記者鄭玉如／台北報導

加拿大北部近期出現北極熊罕見「收養」案例，一隻野生雌熊照顧非親生幼熊，45年僅13例，科學家讚不可思議。（示意圖／PIXABAY）

太罕見！加拿大北部研究人員最近觀察到北極熊「收養」案例，曼尼托巴省一隻野生雌性北極熊，竟照顧非親生的幼熊，然而，收養幼熊的情況並不常見，在過去45年族群研究中只記錄了13例，引發學界關注，科學家表示，「再次證明北極熊這個物種有多不可思議、迷人」。

綜合外媒報導，加拿大環境與氣候變遷部科學家李察遜（Evan Richardson）提到，近期拍到雌性北極熊收養案例，影像拍攝於加拿大曼尼托巴省邱吉爾鎮（Churchill，被譽為「世界北極熊之都」）附近的西哈德遜灣沿岸，正值一年一度的北極熊遷徙期。

廣告 廣告

今年春天，研究團隊首次觀察到這隻雌性北極熊，當時牠剛離開產仔洞穴，身邊帶了一隻已配戴耳牌的幼熊，顯示研究員已為牠們做過標記，以利後續的研究。未料數週後，團隊又遇到同一隻雌性北極熊，牠的身旁卻多出一隻沒有戴耳牌的幼熊。

李察遜表示，回溯資料後才確認，這隻母熊收養了另一隻幼熊。影片中可見，兩隻幼熊在雪地中張望，母熊在後面來回踱步，還有一幕拍到幼熊奔向母熊與同伴會合。兩隻幼熊年齡約10至11個月，牠們可能與母熊一起生活到2歲半左右，不過仍不清楚被收養幼熊的生母下落。

國際北極熊協會科學家麥考爾（Alysa McCall）提到，「當我們確定這是一次收養時，我百感交集，但更多的是欣慰。這再次證明北極熊這個物種多麼不可思議、迷人、有趣。當你意識到北極熊可能會互相照顧時，你會感到充滿希望」。

李察遜指出，有雌性北極熊的照料，能夠大幅提高幼熊存活機率，「得知這隻母熊收養案例時，顯示幼熊還有生存機會，這是一個欣慰的故事。雌性北極熊都是非常優秀的母親，具有照顧幼崽的天性，當苔原上出現孤單幼熊嚎啕大哭時，牠們往往會把牠帶在身邊照顧」。

更多三立新聞網報導

56歲男罹下咽癌！「常碰3物」惹禍 復發「失聲求生」變唐老鴨

「果汁之王」穩血壓又護心！表皮變皺更甜？營養師揭「3種人」少吃

50歲香港男罹肺癌第四期！赴台治療見曙光 半年後他好轉

冬至撞上最後天赦日＝強運日！「快做5事」財氣爆發 一路發到2026

