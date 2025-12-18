45年古董微波爐光榮退役！主人不捨告別 釣出品牌官方「求收藏至博物館」

微波爐示意畫面。（示意圖／unsplash）

許多電器都相當耐用，放在家裡一用就是超過10年，也因此讓主人捨不得將其丟掉。近日就有一名網友透露，家中已經使用整整45年的國際牌古董微波爐，如今幾乎所有功能都無法使用了，因此終於要讓它「退役」。不過，文章竟釣出國際牌母公司Panasonic（松下電器）官方親自留言，表示希望原PO讓他們將其收藏到博物館紀念，並願意用最新商品做為交換，讓大票網友感到震驚和感動。

原PO在社群平台Threads上發文感嘆，家裡的松山古董微波爐是爸媽還沒結婚就買的，至今已經使用長達45年，比家中任何一個孩子都年長。他直言家中每天開伙，而這微波爐實在太耐用，民國69年的機器竟可以烘烤兼微波，還附有瓷盤、雙金屬烤盤、雙蛋糕模，附贈的食譜書內容豐富、印刷精美，「日日夜夜陪著我們一家5口加上一隻貓，16400多天⋯⋯好感恩。」

然而，原PO坦言，微波爐後期開始出現一些故障問題，例如突然斷電或是拉門鬆掉，但他爸爸還是會不厭其煩拿出工具修理，就這樣又撐了10年。如今微波爐只剩下解凍功能，因此不得不換新的，「雖然新的微波爐已經到了，但我媽媽還是一直直喊捨不得。」

原PO也透露，這台微波爐要價台幣11萬元，對當時來說真的是天價；爸爸還翻出當年的日記，上面寫道「年底隨方便分期買了微波爐回來，如此便自烹調，可以無慮於飲食矣，當此惕勉以進健康」。原PO最後也感謝它的勤勉付出，無微不至地照顧家裡三餐，「我們會記得和你的緣分，請好好休息吧，辛苦了。」

文章曝光後，至今已吸引138萬次瀏覽、5萬人按讚，更釣出Panasonic官方帳號在底下留言，表示他們看到此篇貼文非常感動，衷心感謝他們長年的支持，並期盼能將這台機器讓給他們，收藏至松下博物館作為紀念，並以最新型號商品作為交換，延續這份珍貴回憶。

留言一出讓不少網友驚呆，紛紛表示「竟然是官方回應」、「這回應絕對尊重自家公司歷史，也希望松下能夠修理好，讓這台機器繼續運作」、「這算不算是微波爐告老還鄉了」、「哇賽這台微波爐超長壽耐用，退休還直接住進博物館，榮譽的一生」、「版主一家還可以去探望它」、「是它辛苦工作45年的最高榮譽」。

也有人笑問，「我家也有40幾年的電暖器跟電風扇，要不要順便收到博物館？」原PO看到留言後則表示將會聯絡，讓微波爐去到「最棒的歸宿」。

Panasonic Taiwan回應貼文。（圖／翻攝自Threads＠panasonic.taiwan）

