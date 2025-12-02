45年徒刑獲川普特赦！宏都拉斯前總統葉南德茲出獄

宏都拉斯前總統特赦。（示意圖／Pexels）





宏都拉斯總統大選，結果難產！當地選舉官員指控「有人干預計票」，導致現在有20%選票尚未處理。偏偏在這敏感時機，美國總統川普也親口證實，特赦前總統葉南．德茲，也讓宏都拉斯政局更顯動盪。

美國總統川普：「他們國家有人販毒，就因為他是總統，他們就他進行迫害，那是拜登發動可怕獵巫行動。」

面對記者提問，美國總統川普證實，已經簽署前宏都拉斯總統葉南德茲的特赦令，葉南德茲的妻子 ，也透過社群發文感謝川普，並表示歷經近4年的煎熬，等待與艱困訴訟後，家人終於盼到葉南德茲重獲自由。

葉南德茲是在2022年卸任總統後，被控涉犯走私毒品以及槍械犯罪等罪刑，遭判處45年有期徒刑，原本還在服刑中，卻在這敏感時刻被川普特赦出獄，引發外界關注，因為此時此刻，宏都拉斯的總統大選計票仍舊陷入膠著。

宏都拉斯總統候選人納斯拉亞：「現在全國上下義憤填膺，全國各地支持者請注意，下午1點恢復計票令人憤怒，我們要真正的結果。」

保守派候選人之一的納斯拉亞，聲稱自己有2千多票領先優勢，不過有川普支持的阿斯夫拉也傳出有500票左右的領先，對此宏都拉斯選舉官員直言，有人干預計票，威脅要採取「恐嚇」手段，來阻止公布最新計票結果，而目前預估還有20%的選票，尚未計算，這場大選結果依舊難產。

