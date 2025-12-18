45年微波爐光榮退役! 釣出品牌回應:希望送到博物館紀念

財經中心／綜合報導

家中的電器都用多久呢？有民眾在網路分享，家中用了45年的微波爐，終於要退役了，是爸爸結婚前，在國民69年以11萬台幣購入，貼文一出造成轟動，有人年11萬可以買四台機車，也有人讚嘆好會保養，最後更釣出品牌官方留言，希望能把這部微波爐送到日本的博物館紀念！

林先生女兒：「這是它上面的自動食譜，我們比較少用它，因為都是日文的。」

經典綠色搭配銀色外框，上頭印著日文標示，按鈕幾乎都生鏽了，看得出來歷史痕跡，這是民眾家裡的骨董微波爐，已經運轉45年。

有民眾ＰＯ出爸爸在民國69年購入日系品牌的微波爐，如今已經使用45年，部分功能都還保存良好，但因為微波只剩解凍可運轉，因此準備退役。（圖／民視新聞）林先生女兒：「也是對應到上面的微波，然後因為它，後來功能只剩下解凍。」

但因為微波功能只剩解凍，再不捨也得跟它說再見了，PO出回憶文，說這是爸媽還沒結婚就買的，據說當時要價台幣11萬元，沒意外會載去回收場，不曉得有沒有人有興趣收藏，吸引許多網友留言，有人驚呼居然可以撐這麼久、當年11萬可以買四台50cc機車、甚至找出當年廣告。當年是民國69年，原PO爸爸25歲，在台北某工業設計科當助教，因為熱愛新科技，用分期付款買回家。

有民眾ＰＯ出爸爸在民國69年購入日系品牌的微波爐，如今已經使用45年，準備退役。（圖／民視新聞）林先生：「我大概是喜歡上了，沒辦法就去買了這個東西，這是當初的那一本食譜，就各種東西怎麼做。」

秀出購買時付的食譜，今年71歲的林爸爸，有工業技術及專利申請背景，當時還在日記開心地記錄，說之後能方便烹調，讓身體更健康，結婚後主要使用者是太太，常做各種甜點給孩子吃。無論是傳動皮帶斷了，還是保險絲燒掉，林爸爸都能修理。

有工業技術背景的林先生因為熱愛新科技，民國69年以分期付款購入日系品牌的微波爐，就連當年食譜都保留著。（圖／民視新聞）林先生說：「（微波爐）能回娘家，我覺得是非常棒的歸宿。」

林太太說：「這個機器對我們是意義重大，我最喜歡這一台，是因為我很喜歡做點心，我小孩也很愛吃，它若做廢鐵回收，我一直覺得很心疼。」

如今不用心疼了，因為貼文PO出文後，品牌官方留言寫下，希望把這部微波爐送到，業者在日本的博物館紀念，也會用最新商品來交換，讓一家人又驚又喜。這下骨董微波爐可以告老還鄉，有了最好的歸宿。

