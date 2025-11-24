45年第一次 市立泳池封館維修

基隆市立游泳池完工迄今已超過四十五年，泳池結構下方滲水、場內照明不足等問題積存已久。（教育處提供）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市立游泳池自民國六十九年完工迄今超過四十五年，泳池結構下方滲水、場內照明不足、磁磚破損及游泳訓練跳水台等問題積存已久，嚴重影響使用安全，為確保使用安全並提升友善運動環境，基隆市立游泳池自十二月一日起至明年二月二十八日封館三個月，辦理四十五年來首度池體安全大維修。

市立體育場場長林柏樹表示，由於市立泳池下方滲水嚴重，池體安全結構修繕刻不容緩，自一一三年起，體育場便積極申請運動部（原教育部體育署）優化運動場館及環境計畫，並爭取到泳池修繕經費共一千三百萬元，已於今年九月二十三日開工，先就周邊觀眾席磁磚等項目施作；同時，體育場在十一月七日會同泳池的高度使用單位，包含各級學校體育促進會代表、各游泳協會、體育會及民代召開說明會議，最終決定於十二月淡季到過年期間封館整修，將影響程度降至最低。

教育處表示，此次主要是針對泳池地下結構體安全問題修繕，另就泳池整體長年燈光照度不明、選手游泳訓練跳水台高度等問題一併妥善處理，預計完成修繕後於農曆年後開放，提供市民更安全、舒適的運動環境；同時，市府規劃於泳池重新開放時，辦理試營運，試營運期間是否提供市民優惠票價等措施，正進一步研議中。

另外，教育處同步積極優化校園泳池並開放民眾使用，近期如七堵國小溫水泳池於今年十一月完成新增蒸氣室、烤箱及ＳＰＡ池水療設備修繕，完善泳池多項設施功能，並引進專業委外廠商對外經營，十一月十五日至十二月三十一日試營運，讓民眾有更多元運動選擇。