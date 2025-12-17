45年老微波爐功成身退 主人不捨告別釣出國際牌官方 1要求暖哭6萬人

微波爐是每戶家中不可或缺的廚房成員。（示意圖：shutterstock／達志）

家庭中有許多電器因為相當耐用，陪伴在自己身旁一過就是10幾20年，也因此都讓主人有了感情，捨不到丟掉。近日就有一名網友告別自己家中已經使用45年的松下微波爐，直到最近幾乎所有功能都壞了，才會捨不得要「退役」，未料文章卻釣到國際牌官方親自留言，表示希望原PO讓他們收藏到博物館，並願意用最新型號交換。

原PO在Threads上感嘆，這個微波爐是爸媽結婚前買的，至今已經使用45年，比家中任何一個孩子都年長，由於實在太耐用，用到家裡已經變成5口加上一隻貓，微波爐仍在盡責服役。雖然在後期開始出現一些故障問題，例如突然斷電，或是拉門鬆掉，但爸爸還是會不厭其煩拿工具出來修理，就這樣又續命10年。

主人的一篇告別文，釣出國際牌官方帳號第一篇回覆，表示願意用最新型號來交換，讓他們將這台45年老微波爐收藏到松下博物館。（圖／翻攝自Threads）

然而到了最近，微波爐似乎是氣數已盡，幾乎所有功能都失效，只剩下加熱功能，因此不得不下單新的微波爐，也已經送到家，但媽媽還是捨不得就這樣丟掉。原PO說，這台民國69年的機器，當年要價11萬，可烘烤兼微波，還附上瓷盤與雙金屬烤盤、雙蛋糕模與食譜，翻閱說明書才發現甚至有自動烹調功能，感嘆當時沒好好看，「請好好休息吧，辛苦了」。

文章貼出後破百萬次瀏覽，4萬人按讚，但讓人始料未及的是，國際牌的官方Threads帳號出面在底下留言，表示看到此則貼文非常感動，希望能將這台機器讓給他們，收藏到松下博物館作為紀念，作為交換可以提供最新型號，延續這份珍貴回憶。超過6萬名網友點讚，驚呆說：「竟然是官方回應」、「這甚至是官方第一則回覆」、「這算不算是微波爐告老還鄉了」、「太有心了，給官方按讚」、「這回應太棒了，非常尊重自家公司歷史」、「我家也有國際牌40年電風扇，可以也收藏到博物館內嗎XD」、「短短幾句話看得好看動」；原PO看到留言後則表示將會連絡，讓微波爐回到「最棒的歸宿」。

