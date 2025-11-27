45年「地標級老店」將熄燈 祭出3折優惠！在地不捨：小時候都來這

生活中心／倪譽瑋報導

大安森林公園旁的捷安特分店將收攤，許多在地人感到不捨。（圖／翻攝自Google街景）

老店將收攤！台北市大安區信義路上的「捷安特」分店營業已有45年，許多居民都說，小時候會來這買腳踏車，並評價道，開業之久已成地標。如今業者宣布，11月29日就要結束營業了，店內「3折清倉，一件不留」邀請大家來選購；眾人看見貼文，紛紛感到不捨，「這間店真的很久了」、「第一台腳踏車就在這邊買的」。

台北大安45年捷安特分店將停業 祭出最後打折

台北市大安森林公園旁的捷安特分店（比揚國際有限公司）位於交叉路口，過馬路時一眼就能看到。日前分店業者在臉書社團「信義區商兩市」發文宣布，「我們要結束45年的營業了」店家雖然不在台北信義區，但也想「上來跟信義區的鄰居打個招呼。」

廣告 廣告

業者表示，由於租約到期，腳踏車店最後的營業日定為11月29日，即日起庫存全面拍賣「3折清倉，一件不留」，店裡可以使用動滋券，邀請舊雨新知來參觀選購。

業者祭出3折優惠，為45年的營業盛大收尾。（圖／翻攝自信義區商兩市臉書）

業者感謝眾人陪伴 在地滿滿回憶湧現：是童年地標

業者回憶過去45年的點滴，顧客來分享比賽、孩子學會腳踏車的喜悅，或是緊急到店裡送修，稱讚店家有多重要等，業者感謝大家「這一切的一切，都是我們能持續奔跑這麼久的養分，謝謝給我們機會陪伴大家一起長大、一起變老。誠心祝願每一個相遇的你和妳都身體健康、平安喜樂。」

貼文底下，眾人紛紛感嘆「小時候第一台腳踏車就在這邊買」、「我小時候常去的店！我也都跟這間店同樣歲數了，好捨不得！」「以前讀附中時就有了」、「我們讀幸安國小的都去你這邊買腳踏車」、「貴店都算是地標了啊」、「這間店真的很久很久了耶！」

更多三立新聞網報導

它被WHO列「一級致癌物」10年了！早餐店、賣場都還買得到

外科醫示警「上班久坐」傷身：走一萬步也救不回

貴州強推火葬！傳政府「刨墳挖屍」 村民暴怒：先挖習近平祖墳

今年冬天恐有霸王級寒流？ 鄭明典揭「北極上空罕見巧合」

