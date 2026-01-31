45搶29！國民黨中常委當選名單曝：「她」拿1351票奪第一、羅明才拿第四

政治中心／綜合報導

國民黨中常委今（31）日舉行改選，這也是黨主席鄭麗文上任後進行的首次中常委選舉，此次中常委共有45名中央委員登記角逐，一共選舉29名中常委，當選機率約僅有64%。在完成投票後隨即開票，其中不分區立委陳菁徽以 1351票以第一名得票率當選國民黨第二十二屆第一任中常委。

國民黨立委陳菁徽在這次中常委選舉以第一高票當選，去年底中央委員選舉中她也是以第一名的得票當選。（翻攝陳菁徽臉書）

國民黨中常委選舉應選29席，資格須為現任中央委員，並由全體黨代表投票產生。根據國民黨第22屆第1任中常委選舉作業細則規定，候選人資格為該黨第22屆中央委員，並依規定向中央完成登記，登記前必須已完成繳納111、112、113、114等4個年度募款責任額，同時在登記時繳交作業費5萬元以及保證金40萬元整，日後若當選，保證金轉為115年度募款責任額，未當選者3個月內予以退還。

國民黨第二十二屆第一任中常委選舉於1月31日進行，在投完票後隨即開票。（圖／翻攝畫面）

投開票結果，第二十二屆第一任中常委以第一名之姿當選的是陳菁徽，她獲得1351票的支持，而在去年中央委員選舉時，陳菁徽也是以第一名的票數拿下，可見其黨內實力雄厚，以票數二、三名拿下當選中常委的分別是現任中常委曾文培拿下1096票及陳俗蓉的1015票，立委羅明才則以967票以第四名得票數當選中常委。

羅明才以得票數第四名當選國民黨中常委。（圖／記者楊士誼攝影）





中國國民黨第二十二屆第一任中常委當選名單如下：

1. 陳菁徽 1351

2. 曾文培 1096

3. 陳俗蓉 1015

4. 羅明才 967

5. 王伯綸 943

6. 王姿茵 888

7. 曾新慧 856

8. 林永泰 833

9. 游家富 825

10.鄧治平 823

11.鄭正鈐 812

12.陳汪全 812

13.張育美 812

14.邱素蘭 810

15.高思博 774

16.楊博仁 769

17.陳慶齡 768

18.蔣根煌 755

19.周季融 723

20.蔡宜助 704

21.勤彭蓁 629

22.李 中 624

23.李德維 606

24.邱鎮軍 587

25.涂俊仰 582

26.柯貞竹 544

27.車宜靜 523

28.吳尚鷹 301

29.黃 仁 249

