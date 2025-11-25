45款聖誕福袋進駐7-11 9大IP助攻抽保時捷

聖誕節交換禮物買什麼？7-ELEVEN聖誕福袋將於12月2日起開賣，今(2025)年款式規模再擴大，攜手9大人氣IP打造45款福袋選擇，售價從399元至999元，還能參加保時捷、黃金抽獎。全家便利商店同樣力推聖誕福袋搶市，並推出多款水晶球，最低149元就能帶回家。OK超商聚焦「感恩節」，除了祭出多款雞肉餐點，線上購物平台也提供雞湯2件8折的好康。

7-ELEVEN聖誕福袋每年都以多款式、多IP聯名聞名，今年不讓粉絲失望，共與9款人氣IP合作，多達45款可選擇，包含Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、OLAF、小熊維尼、拉拉熊、咖波、史迪奇及DINOTAENG，價位從399元至999元；款式有抽繩大托特包、絨毛開窗提袋、法蘭絨/羊羔絨暖被、大摺疊購物車……等，預計12月2日起發售。12月7日前使用指定6大銀行信用卡、5款支付工具結帳，單筆滿1,111元額外折價125元。

買福袋最重要的是「抽大獎」，每款福袋都附贈1組優惠券，內有總價值超過5,000元的30大品牌優惠，還有機會抽到保時捷Macan、5兩黃金。12月2日至8日天天再抽出1位幸運兒贈送100點OPENPOINT點數，相當於100萬元現金；參加「福袋集點GO」活動，再抽「2026年世界棒球經典賽東京賽事門票/住房組」，1人中獎2人同遊。

全家便利商店聖誕福袋走「精緻路線」，共有「褲褲兔福袋」與「迪士尼款福袋」2款選擇，每款價格均為499元，分別以絨毛手提包與開窗肩背包為主體，內含各種生活用品與零食。另有多款夢幻「水晶球」上陣，主題有帕恰狗、101忠狗、瑪麗貓、雙星仙子、褲褲兔等人氣角色，購入指定零食任2件就能以149元加價購，也能直接用299元購買「絨毛手套水晶球」。

OK超商瞄準「感恩節」，考量台灣消費者不習慣吃「火雞」，因此改推各種雞肉鮮食，包括味噌燒烤翅小腿、川味椒麻雞翅、起司雞柳條、香辣雞腿條與勁辣嫩雞球等。OKmart線上平台同步上架「福記蒜頭雞湯」、「竹筍雞湯」，限時任選2件8折。

