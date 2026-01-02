45歲大威廉絲獲外卡 出賽澳網最年長女性

坐擁7座大滿貫女單冠軍的美國網球名將大威廉絲(Venus Williams)，今天(2日)以45歲之齡獲得澳洲網球公開賽(Australian Open)的外卡資格，將成為參加這場年度大滿貫賽事的最年長女將。

這將是大威自2021年以來首度在墨爾本球場(Melbourne Park)出賽。她表示，很興奮能夠回到澳洲，並期待在這個澳洲夏季出賽。

大威說，她在澳網留下了許多很美好的回憶，感謝能有機會回到一個對她的職業生涯意義非凡的地方。

大威坐擁5座溫布頓網球賽(Wimbledon)與2座美國公開賽(US Opens)單打冠軍，並在2003年和2017年的澳網闖入決賽。



她將成為自從日本女網名將伊達公子(Kimiko Date)44歲出賽澳網之後，在澳網出賽的最年長女性。伊達公子當時在2015年的澳網首輪遭到淘汰。(編輯:王志心)