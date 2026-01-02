45歲大威獲外卡重返澳網 刷新最年長女選手紀錄

美國女網傳奇名將大威廉絲(Venus Williams)今天(2日)獲得澳洲網球公開賽(Australian Open)的外卡資格。現年45歲的她，過去曾7度拿下大滿貫賽單打冠軍，如今將成為這項賽事史上最年長的女子選手。

綜合美聯社與法新社報導，大威廉絲28年前首度征戰澳網，但她近年來參加女單比賽的次數有限，2021年後更未曾踏上墨爾本球場(Melbourne Park)。得知自己取得外卡資格後，她表示「很興奮能重返澳洲」，對於有機會回到這個對她職業生涯意義重大的地方「充滿感激」。

大威曾拿下5座溫網冠軍、2座美網冠軍，並分別於2003年和2017年兩度闖入澳網女單決賽。此前澳網最年長女單選手的紀錄保持人是日本名將伊達公子(Kimiko Date)，她在2015年參賽時為44歲，可惜在首輪止步。

本屆澳網將於18日開打，大威預計下週將參加奧克蘭精英賽(Auckland Classic)，隨後前往荷巴特(Hobart)網球賽，為澳網進行最後的熱身備戰。