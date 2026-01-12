45歲女劇烈腹痛1個月狂吐 驚見「小腸套疊」如望遠鏡 醫揪出罕見腫瘤

記者潘靚緯／台中報導

45歲女子被診斷出小腸套疊，造成嚴重腹痛一個月，醫師開刀時發現小腸內有顆罕見「Vanek腫瘤」是造成腸套疊的元凶。(圖／澄清平等醫院)

台中一名45歲王姓婦人，因腹部疼痛、胃痛長達1個月，甚至痛到嘔吐、腹瀉，到醫院求診檢查，醫師發現她罹患小腸套疊，小腸一層又一層套住如伸縮望遠鏡一般。令醫師驚訝的是，導致腸套疊的元凶，竟是小腸黏膜下層一顆三公分罕見「發炎性纖維類息肉」，臨床上稱「Vanek腫瘤」，因生長位置與特性，常引發嚴重的腸套疊，若不及時處理，恐引發腸道缺血壞死或穿孔危及生命。

腸套疊一層又一層，如同伸縮望遠鏡一般，嚴重恐造成腸道缺血壞死或穿孔。(圖／澄清平等醫院)

醫師表示，患者因持續腹部疼痛、胃痛，伴隨明顯的腹部飽脹感，曾多次前往不同診所求醫，進行藥物治療，但症狀卻一直反覆，沒有改善，直到近日疼痛指數劇烈飆升到5分，並出現嘔吐與腹瀉症狀，才緊急前往平等澄清醫院求醫。

廣告 廣告

平等澄清醫院腸胃科黃一修醫師診視後，認為患者的腹痛並非一般胃炎，經安排腹部電腦斷層檢查，影像顯示小腸出現「標靶徵象」，診斷為「腸套疊」，立即啟動跨科會診，將患者轉由一般外科王志浩醫師接手，進行緊急微創手術治療。

王志浩醫師替患者施行「腹腔鏡部分小腸切除術加吻合術」時，發現距離迴盲瓣約150公分處，一段小腸竟然像望遠鏡一般，套入另一段遠端腸道中，造成腸套疊的元兇，是一個位於小腸黏膜下層、大小約3x3公分的堅硬腫塊，成了套疊的「引導點」，導致腸道蠕動時將自身捲入。

王志浩醫師指出，藏在小腸的腫瘤檢體為「發炎性纖維類息肉」，臨床上被稱為Vanek腫瘤，由梭形至星狀細胞組成，伴隨明顯的嗜酸性白血球浸潤，所幸進一步化驗，腫瘤並非具惡性的「胃腸道間質瘤」，而是良性的間質細胞病灶，雖然罕見，但其生長位置與特性，常引發嚴重的腸套疊。

幸好經過手術完整切除，預後極佳且幾乎不會復發，黃一修醫師也提醒民眾，若出現長達一個月以上、反覆發作且藥物難以緩解的腹痛，千萬不可掉以輕心。

醫師表示，成人腸套疊與幼兒不同，約有九成是由特定的病理病灶引起，需跨科醫療合作。王姓婦人幸好由腸胃科醫師及時揪出病灶，再由外科醫師以微創技術精確移除，舉例來說，3公分大的腫瘤就像是一顆不小心縫在袖口內的「硬釦子」，當腸道試圖推進時，釦子卡住了導致後方布料捲入。隨著腫瘤切除，患者腸道也跟著恢復正常功能。

更多三立新聞網報導

11歲女童坐車上遭流彈擊中後腦 絕望急問「為什麼我看不到」父崩潰心碎

頭份街頭槍擊！休旅車男囂張攔車對窗「連開3槍」畫面曝 2男腳中彈送醫

玉山前峰驚見藍漆「謎樣標記」！步道遭毀容惹怒山友 玉管處：已觸法

狠詐逾1億！彰化男設8人頭帳戶騙55人 判刑3年6月「關1天抵8萬」惹議

