45歲女從69kg減到60kg！多吃一餐反而變更瘦，秘訣在於「早上選這4樣食物」
一位45歲女性透過調整早餐習慣，在短時間內從69公斤降到60公斤，成功減掉9公斤。她身高165公分，過去雖有減重意識，但效果不佳。經過分析發現，問題關鍵在於「不吃早餐」。
這位女性習慣早上空腹，以為少吃一餐可以降低熱量，但上午容易忍不住吃零食，中午又因飢餓而吃得更多，特別偏好高熱量食物。後來開始固定吃早餐，並選擇以下4種適合空腹食用的食物，有助提升代謝、控制食慾。
早餐推薦四樣食物
牛奶燉蛋
口感滑嫩，像甜點般，天氣涼時吃一碗熱的特別舒服。補充蛋白質，同時帶來飽足感。
蘋果
富含膳食纖維且味道清甜，能滿足對甜食的渴望。氣溫較低時可蒸來吃，風味更溫潤酸甜。
生菜
早餐搭配一份蔬菜，例如夾進三明治或加入湯麵中，輕鬆補充纖維質。
巧克力
建議選高濃度黑巧克力，雖然熱量偏高，但吃一小塊即可抑制食慾，減少之後的零食攝取。
一日三餐參考菜單
早餐：一顆蘋果、一杯豆漿、一塊蒸南瓜
午餐：一小碗飯、一份花椰菜炒蝦仁
晚餐：一小碗番茄蕎麥麵，搭配生菜與荷包蛋
專家提醒，不是所有人都適合一天兩餐。對這位女性而言，如果早餐不吃，上午會特別飢餓，反而吃更多，因此固定三餐更適合她，持續下來不僅維持體重，還成功瘦掉9公斤。透過檢視自身飲食習慣、選對早餐、安排均衡三餐，減重也能做到輕鬆又健康。
