45歲女星二度罹癌傳病危！飽受化療副作用折磨 才崩潰吐心聲

娛樂中心／蔡佩伶報導

45歲日本女星希良梨當年因為演出《麻辣教師GTO》中的「水樹奈奈子」一角走紅，但在事業上升期卻因罹患子宮頸癌而中斷演藝活動，沒想到2024年又證實二度得到癌症，如今積極接受治療的希良梨，昨（18日）IG無預警發文寫下病危，讓許多粉絲憂心不已。

希良梨癌症惡化到第三期，雖然在今年6月完成化療出院，但至今她仍飽受副作用折磨，她在本月發文坦言身體依舊會感受到身體有麻痺感，因此讓她的心情變得煩悶，崩潰直呼：「這不是正常身體」，當時還喊話希望這些副作用能夠盡快消失，同時也希望大家繼續支持她。

豈料17日由經紀人代為發聲透露最新病況，提到希良梨並沒有痊癒，依舊在跟病魔抗爭，沒想到昨（18日）又無預警發出黑底白字的貼文表示希良梨目前狀況有些危急，讓不少粉絲擔憂，紛紛留言替希良梨加油打氣，「活下去！快回來！大家都在等妳」，希望她能夠盡快康復。

希良梨傳出狀況危急。（圖／翻攝自IG）

