45歲女星爆不倫閨密尪 親密片疑外流 最新現況曝

港星姚子羚在2019年曾被爆出與閨密老公有染。（圖／翻攝自姚子羚IG）





港星姚子羚在2019年曾被爆出與閨密老公有染，甚至還外流出親密片及私密照，震驚演藝圈，男方更爆出還有二奶與小三，感情世界錯綜復雜。時隔7年，45歲的姚子羚近日出席活動，外貌也掀起討論。

姚子羚先前爆出與閨密蔡宛珊的老公楊偉文不倫，甚至還有相關證據作證，然而5分鐘的外流片卻疑點重重，當時她則發聲澄清自己並非影片主角，且男方已經與蔡宛珊分居一年多，強調自己並非第三者。

如今，姚子羚已經成為TVB當家花旦，近日在馬來西亞出席見面會時，更有粉絲發文直呼本人幾乎零死角，只見她以一頭棕色短髮亮相，搭配深藍色削肩禮服，凍齡美貌被讚翻。

廣告 廣告

姚子羚成為TVB當家花旦。（圖／翻攝自tvbjadepower IG）

姚子羚成為TVB當家花旦。（圖／翻攝自tvbjadepower IG）



【更多東森娛樂報導】

●女星遭爆當小四搶閨蜜老公 裸身床照慘外流

●搶閨蜜老公？女星親密照疑外流 她回應了

●失婚辣模淪小3！認愛台女星帥尪 正宮PO文狠打臉

