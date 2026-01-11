45歲女歌手不敵大腸癌病逝 抗癌4年2度動刀

〔記者林南谷／綜合報導〕馬來西亞女歌手毛依賢7日因大腸癌病逝，享年45歲，其夫婿蕭靖凇證實愛妻死訊，發表千字長文深情懷念亡妻，字裡行間流露悲痛愛意，令人動容。

毛依賢最令人敬佩和心疼，莫過於她在生命最後階段展現偉大母愛，去年即使已病入膏肓，癌細胞擴散至全身器官，仍帶著當時年僅7歲愛女，一同站上歌唱比賽《好聲 Family》第6季舞台。

據悉，當時毛依賢每天都必須奔波於醫院接受電療，身體極其虛弱，但一回到家，立刻投入與女兒練歌和排舞之中。憑藉著這份為母則強的驚人毅力，母女二人最終在「巔峰之夜」總決賽中脫穎而出，勇奪冠軍。

毛依賢生前曾表示，能和女兒一起完成這件事，是「人生中最有意義的事情」，希望能為女兒留下最珍貴、最美好回憶。這份在舞台上燃燒生命綻放的光芒，如今成為絕響。她抗癌4年2度動刀，最後仍不敵病魔撒手人寰。

毛依賢丈夫蕭靖凇8日在個人社交帳號上發布訃告，證實妻子過世消息。他透露，毛依賢在家人陪伴下，安詳地走完人生最後一程，明(12)日將舉行告別式。

