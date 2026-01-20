45歲女腹痛反覆發作 竟是罕見Vanek腫瘤引發腸套疊

【健康醫療網／記者陳靖安報導】45歲王女士一個多月來反覆出現腹部疼痛與胃痛，經診斷竟是小腸套疊，腸道如望遠鏡般相互套入，而真正的元凶，是小腸黏膜下層一顆約三公分、罕見的Vanek腫瘤。平等澄清醫院一般外科王志浩醫師指出，Vanek腫瘤因生長位置與特性，常引發嚴重腸套疊，若未及時處理，恐導致腸道缺血壞死或穿孔，危及生命。

電腦斷層揪異常 跨科接手手術

患者除持續腹痛與胃痛外，還伴隨明顯腹脹感，曾多次至不同診所就醫並接受藥物治療，症狀卻反覆發作，始終未見改善。直到近期疼痛指數飆升至5分，並出現嘔吐、腹瀉情形，才緊急前往平等澄清醫院求診。

廣告 廣告

收治患者的腸胃科黃一修醫師表示，該名患者腹痛並非單純胃炎，經安排腹部電腦斷層檢查後，影像出現典型「標靶徵象」，確診為腸套疊，隨即啟動跨科會診，轉由一般外科王志浩醫師進行緊急手術治療。

腹腔鏡切除 找到套疊引導點

王志浩醫師隨即施行「腹腔鏡部分小腸切除合併吻合術」，術中發現距離迴盲瓣約150公分處，小腸如同收納望遠鏡般套入遠端腸道，而造成套疊的關鍵，是一顆位於小腸黏膜下層、約3×3公分的堅硬腫塊，成為腸道蠕動時的「引導點」。

Vanek腫瘤屬良性 完整切除預後佳

病理檢查顯示，腫塊為「發炎性纖維類息肉」，又稱Vanek腫瘤，顯微鏡下可見梭形至星狀細胞結構，並伴隨嗜酸性白血球浸潤。王志浩醫師表示，所幸該腫瘤並非具惡性潛能的胃腸道間質瘤，而是良性病灶，經完整切除後預後良好，幾乎不會復發。

成人腸套疊多有病因 久痛別輕忽

黃一修醫師提醒，成人腸套疊與幼兒不同，約九成由特定病理病灶引起，若出現長達一個月以上、反覆發作且藥物難以緩解的腹痛，應及早就醫檢查。此案透過腸胃科及時診斷、外科微創手術精準移除病灶，患者腸道已恢復通暢。

【延伸閱讀】

寶寶一哭二吐三血便 當心「腸套疊」上身

嬰幼兒間歇性哭鬧不停？ 當心是「腸套疊」腸子卡住了！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67384

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw