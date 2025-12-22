45歲女走路會喘！以為3高竟是「心房中膈缺損」 醫：嚴重恐需心肺移植

記者潘靚緯／台中報導

45歲女子走路會喘，以為是三高導致不適，就醫檢查才發現其實是心臟的心房中膈缺損。(圖／豐原醫院提供)

台中豐原一名45歲林姓女子，近期走路時覺得喘，以為只是三高導致的不適，只要控制體重就能改善，不料情況卻持續惡化，甚至喘到必須平躺才能稍微緩解呼吸，緊急前往衛生福利部豐原醫院就醫，經心臟超音波檢查，才發現竟是「心房中膈缺損」作祟。心臟內科王敏雄醫師立即會同小兒心臟科團隊，安排心導管置放關閉器手術，術後恢復良好，走路不再覺得喘。

豐原醫院心臟內科王敏雄醫師指出，心房中膈缺損屬於先天性疾病，多數患者直到20-40歲才出現不適症狀。(圖／豐原醫院提供)

豐原醫院心臟內科王敏雄醫師指出，心房中膈缺損屬於先天性疾病，跟卵圓孔不一樣的是，卵圓孔多數會在6歲前自然閉合，多數心房中膈缺損的患者在年輕時並無症狀，往往到20至40歲才陸續出現不適。一旦心房間的血液長期異常分流，右心負擔會逐漸增加，肺動脈壓力也跟著上升，最終可能引發右心衰竭及肺動脈高壓，若沒有及時治療，恐發展成「艾森曼格症候群」，嚴重者甚至可能需要心、肺移植。

豐原醫院小兒心臟科林聖哲醫師表示，林姓女子的心房中膈缺損大小約1.8公分，肺血流量是正常的3倍，心臟負擔增加。現今治療多以心導管介入治療為主，透過導線穿過缺損處並精準釋放關閉器，即可封阻異常血流，全程約1-2小時即可完成，無需開胸手術，安全且復原快速，患者通常隔天即可下床活動，只需按時回診追蹤即可。

林醫師也提到，若新生兒的心房中膈缺損達0.8公分以上，多半不易自行閉合，發生率約為每千名新生兒中有一位，建議新生兒家長可考慮自費篩檢，以便及早掌握寶寶的心臟有無異常狀況。

最後，心臟內科王敏雄醫師提醒，若民眾出現心悸、喘、疲倦或運動耐受度下降等症狀，不應輕忽，及早接受心臟超音波檢查有助於及早診斷並避免病情惡化，同時呼籲民眾維持健康飲食與良好生活作息，才能降低心血管疾病風險。

