45歲女「偽裝樸素」竟是詐欺老手！鹿港騎車1小時面交 3度騙老翁認栽

記者潘靚緯／台中報導

45歲女車手打扮低調樸素，讓被害者放下戒心，在超商面交時當場遭員警逮捕。(圖／翻攝畫面)

台中市警六分局何安派出所，日前接獲73歲鍾姓老翁報案疑似遭投資詐騙，老翁表示日前透過網路交往認識自稱「理財專員」的陌生女子，對方以投資股票為由，連續以話術鼓吹他拿出存款多次投資，前兩次交付的款項約22萬元，警方接獲報案後，立即成立專案小組展開偵辦。最終趁雙方第三度面交時，一舉逮捕女車手慣犯。

女車手假冒投資專員，三度騙老翁面交現金投資。(圖／翻攝畫面)

經過專案小組縝密布線調查後，發現詐騙集團鼓吹鍾姓老翁再進行第三次面交，決定將計就計，當天由員警假裝路人躲在交易現場，過沒多久，果然發現一名外表不起眼、穿著樸素的45歲黃姓女子現身準備取款，就在雙方準備交付現金的瞬間，埋伏員警迅速出手將她制伏，並查扣手機、收款憑證等相關證物。

據了解，黃姓女車手雖打扮低調，穿著普通的T恤，卻是多次面交的慣犯，這回終於栽在警方手裡。她表示接到工作，從鹿港騎機車一個多小時到台中來收款，大約每個禮拜一次，辯稱：「我算是被騙了」，員警當面訓斥：「哪有工作只要收錢就好」，被依詐欺等罪移送台中地方檢察署偵辦。

隨著警方查緝行動持續升級，詐騙集團人力短缺，常以「工時彈性」、「高額報酬」、「現金領取」等話術招募民眾當車手。警方強調，車手所能獲得的佣金有限，但一旦涉案，將面臨無盡刑事與民事責任，絕對得不償失。

第六分局再次呼籲民眾，遇到網路投資、理財或交友涉及金錢要求時，務必提高警覺、三思而後行；如懷疑受騙，立即撥打110報案，或利用165反詐騙專線求助，警方將隨時提供協助，守護民眾財產安全。

