45歲孫淑媚大素顏曝光！粉絲驚呆：這是20歲女大生嗎

記者林宜君／台北報導

台語金曲歌后孫淑媚迎來45歲生日。（圖／翻攝自孫淑媚FB）

台語金曲歌后孫淑媚迎來45歲生日，出道31年的她不僅以〈舞女〉、〈愛到抹凍愛〉、〈孤單心痛〉等經典歌曲奠定歌壇地位，也跨足戲劇，近期在國片《陽光女子合唱團》中飾演剽悍女受刑人，喜感十足。她凍齡功力堪稱一絕，日前分享素顏慶生照，讓粉絲誤以為是20歲出頭的女大學生，瞬間吸引1.7萬人按讚，留言「恭喜成年！」。

孫淑媚於8日提前與親友在餐廳慶生，並在粉絲專頁分享現場合影。照片中，她佩戴細框眼鏡，身穿黑色內搭與條紋襯衫，臉上幾乎看不到任何細紋或痘疤，膚質光滑如水煮蛋。雖然濾鏡和燈光可能有加持，但她多年維持的自然保養功夫依然明顯。好友安心亞、張書豪、吳婉君、蔡詩萍、秀蘭瑪雅等人都獻上祝福，網友更紛紛留言「最美才女」、「漂亮姐姐！」、「這是20歲女大生嗎」。

孫淑媚於8日提前與親友在餐廳慶生，並在粉絲專頁分享現場合影。（圖／翻攝自孫淑媚FB）

談到保養秘訣，孫淑媚強調自然、不過度與持之以恆。她每天睡前會做仰臥起坐與抬腿運動，並多喝水促進代謝，卸妝偏好使用橄欖油減輕肌膚負擔，平時也透過跑步、爬山等有氧運動維持體態。她認為保持年輕心態、正向情緒與規律作息，同樣是凍齡的關鍵。

在飲食方面，她長期實行「168間歇性斷食」，將三餐集中於8小時內完成，其他時間讓腸胃休息。她飲食原則以「簡單、清爽、營養」為主，避免重口味與過度加工食物，注重蛋白質與蔬果攝取，確保每餐吃得飽足又不造成身體負擔，才能長久維持健康與好氣色。

