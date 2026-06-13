45歲孫淑媚辣秀腹肌！驚人小蠻腰現形 短版上衣洩超狂身材

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

孫淑媚不只凍齡，身材也保養得非常好。翻攝孫淑媚臉書

台語歌后孫淑媚近來因驚人的凍齡美貌再度成為話題焦點，不少網友直呼她神似南韓人氣女團BLACKPINK成員Jennie。45歲的她繼日前在社群公開12項保養秘訣，昨（12日）再釋出最新廣告拍攝花絮，身穿藍色短版上衣大秀緊實腹肌與纖細腰線，完全看不出真實年齡，讓粉絲驚呼根本是「逆齡生長」。

45歲狀態太狂 腹肌線條成焦點

影片中，孫淑媚以一身清新造型亮相，不僅精緻五官依舊凍齡，肩頸線條與鎖骨曲線更是吸睛，最令人驚豔的莫過於若隱若現的冰塊腹肌。多年來維持纖細體態的她，舉手投足散發自信魅力，讓不少網友看完後紛紛留言大讚：「根本比少女還少女」、「這狀態太不科學了」、「完全看不出45歲」。

廣告 廣告

孫淑媚也在貼文中寫下：「愛的滋味是什麼？是好好照顧自己。你的答案呢？」短短一句話道出她對生活與健康的態度，引起許多粉絲共鳴。廣告曝光後，留言區瞬間被大批讚美洗版，不少人認為她多年來始終維持最佳狀態，背後靠的絕非天生麗質，而是高度自律的生活習慣。

公開12招凍齡秘訣 不避談醫美保養

事實上，孫淑媚先前曾大方公開自己的「12招凍齡保養法」，分享包括牙齒矯正、施打咀嚼肌肉毒、電音波療程、補充膠原蛋白、規律運動、正常作息、充足睡眠及飲食控制等方法。她坦言自己確實透過部分醫美療程維持狀態，但強調從未動過臉部切開手術，希望外界不要過度神化她的外貌，而是看見長年累積的努力與自律。

除了保養之外，孫淑媚長期維持運動習慣也是凍齡關鍵。她經常進行卷腹、抬腿、平板撐等核心訓練，打造招牌冰塊腹肌，平時也會透過慢跑、爬山等有氧運動維持體能。飲食方面則以高蛋白搭配蔬食為主，減少不必要負擔。從她此次曝光的廣告花絮不難看出，凍齡女神的背後，其實是多年如一日的自我管理，也難怪每次現身都能掀起外界熱烈討論。

孫淑媚不只凍齡，身材也保養得非常好。翻攝孫淑媚臉書



回到原文

更多鏡報報導

30歲美妝女神驚傳罹癌！不菸不酒、天天健身仍中鏢 淚揭最可能元凶

老虎牙子董娘開4.5萬徵「全能特助」被罵爆！劉伊心出面道歉急滅火

吳申梅嫁富商3年多突揭挫折 感慨「只有自己能陪自己走到最後」

8點檔女星震撼爆：傅子純「顯靈」攝影棚！一動作惹哭同事 私下喊「丈母娘」超Man公主抱