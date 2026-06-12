45歲孫淑媚辣秀馬甲線！逆齡美貌掀暴動 網喊：18歲我都信

【緯來新聞網】台語歌后孫淑媚在粉絲專頁釋出一段廣告側拍影片，身穿水藍色中空造型上衣，鎖骨、腰線與兩道明顯馬甲線全數入鏡，45歲的外形引來大批網友湧入留言，不少人直呼「18歲我都信」。

孫淑媚凍齡有方。（圖／翻攝Instagram）

影片中，孫淑媚梳旁分瀏海，搭配魅惑眼妝，手持知名健康飲品擺拍，並在貼文寫下「愛的滋味是什麼？是好好照顧自己」。留言區迅速累積大量回應，網友留言包括「發瘋耶，她為什麼這麼美」、「越活越年輕」、「現在韓國idol都願意來台灣賺錢，好感動」等，後者一語成為本次討論串中流傳最廣的金句，也反映出她近期逆齡外形已在網路上引發高度關注。



孫淑媚日前公開了自己的保養方式，強調臉部從未進行任何切開性手術，也未置入填充物，鼻子維持原狀未動刀，理由是希望拍戲時表情自然。她坦承有進行微整醫美，習慣每年施打2次咀嚼肌肉毒桿菌，並定期進行電音波療程。日常保養方面，她長期補充成分單純的膠原蛋白粉、維持多喝水與均衡飲食，並曾透過牙齒矯正調整臉型輪廓。她認為最有效且最低成本的凍齡關鍵是規律作息，具體做法包括12點前就寢、維持跑步與瑜伽習慣、保持心情穩定。

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孫淑媚凍齡有方。（圖／翻攝Instagram）

妝容方面，孫淑媚透露底妝僅使用3滴粉底液，搭配貼雙眼皮、拉長眼線與畫厚唇，以簡單步驟打造利落的視覺效果。近期她因外形話題持續發酵，工作邀約明顯增加，被外界稱為「台版Jennie」的說法也在社群上廣泛流傳。從台語歌壇出身、長年耕耘本土市場的她，如今以保養心得與廣告合作再度吸引跨世代關注。

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