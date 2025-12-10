45歲小嫻回歸大學生 迎戰「大二期末考」感性喊很幸福

小嫻迎戰大二期末考吐心聲。（圖／翻攝自Threads @hsien_0309）

45歲女星小嫻（黃瑜嫻） 近年重拾求學夢，2024年成功考取國立屏東大學音樂系，主修聲樂、副修鋼琴，正式回歸大學生身分，她不時在社群分享校園生活，從課堂到練習室一點一滴紀錄求學日常，展現對音樂的熱忱。近日迎來大二上學期的期末考周，她也在Threads上分享最新心情。

小嫻發文透露，這周分別進行主修聲樂與選修鋼琴的期末考，雖然仍需面對壓力，但心態已比大一時從容許多，她寫下：「跟大一的時候比起來，已經沒有那麼緊張了，平常都有在練習，就慢慢的累積，能有機會獲得當學生的體驗，是一件很幸福的事」，學習過程也樂在其中，直言：「自己在過程中有享受到音樂，這樣就很感恩，很滿足了。」

此外，小嫻也特別表達謝意：「謝謝學校願意錄取我，讓我可以持續體驗到現在，沒有愧對自己，持續挑戰音樂系加油」，可見如今能重新返校求學，讓她倍感珍惜，並用行動證明「追夢沒有年齡限制」，許多粉絲看見貼文後紛紛留言鼓勵祝福：「小嫻好棒」、「加油加油」 。

事實上，小嫻9月時曾大方公開自己第一學年的成績，大一上下學期學科平均分數高達89.33分與92.55分，「都是第一名，給自己掌聲」，拿下書卷獎，用實力證明中年回歸學習也能創下亮眼成績。

