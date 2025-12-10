45歲小嫻當大學生 曝升大二面對期末考週心聲：沒有愧對自己

【緯來新聞網】45歲女星小嫻（黃瑜嫻）近年重拾書卷生活，考取屏東大學音樂系，目前已升上大學二年級。隨著各大專院校進入「大二上學期期末考週」，她也透過社群媒體，分享自己這段期間應考的心情與準備過程。

小嫻當大學生很快樂。（圖／小嫻Threads）

小嫻在貼文中透露，最近這幾天的課業安排相當緊湊。昨天剛考完主修聲樂，今天又面對選修鋼琴的術科測驗，兩天連續迎戰專業考試，雖然壓力不小，但她的態度卻比以往更為冷靜。「跟大一相比，現在比較不會那麼緊張了。



小嫻表示，能有這樣的轉變，是平時努力練習累積來的成果，並強調「每天都有練，實力就是這樣慢慢堆起來的」，展現自律背後的穩定信心。談到重返校園生活，小嫻感性寫道：「能再有一次當學生的經驗，是一件非常幸福的事情。」



小嫻認為，只要在這個學習過程中能夠享受音樂帶來的感動與喜悅，就是最大的收穫與滿足。她也不忘感謝學校給予機會，讓她能繼續在音樂領域中探索自我，「謝謝學校願意錄取我，讓我可以繼續學習到現在，沒有辜負自己，繼續挑戰音樂系，加油。」

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

錄影遇寒流劉瑞琪手凍僵仍硬撐 巴鈺行程「最輕鬆卻最可怕」

「極上動漫音樂祭」兩天連唱12小時 17組藝人兒童新樂園開唱