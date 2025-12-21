45歲張柏芝宣布立好遺囑！遺照、壽衣全安排背後原因曝光

張柏芝公開已立遺矚，遺照、壽衣全安排。（資料圖／李開明攝）

45歲香港女星張柏芝近來復出後，不僅積極出席活動，還參加實境節目《一路繁花2》，與劉嘉玲、劉曉慶、寧靜等人邊旅行邊分享生活趣事。日前嘉賓們提到身後事規劃的話題，想不到張柏芝大方坦承已經完成遺囑，就連遺照、壽衣都選好了。

張柏芝罕見在鏡頭前透露對生死的看法，坦言已經請律師立好遺囑，「因為我不想我離開的時候，看到大家為了錢而有一些不好看的（場面）」，包含遺照、壽衣也都按照自己的喜好安排完成，讓劉嘉玲驚訝直呼：「那你也好像早了一點」、「你是一個很有準備的人」。

廣告 廣告

張柏芝繼續坦然表示，「人生只是來過，我不代表要永久才那個，目標達成就可以，所以我不怕死亡，我隨時都可以走。」被問到是否對孩子有牽掛，她也自在回應：「沒有牽掛，因為我在活著的時候我要盡努力去愛他，但是我走了，他們要盡努力去愛自己」，「擔心是有，到真的要離開的那一刻，你沒有那個想法的。」

最後寧靜則補充，「你那一刻你想的更多的是，我能不能好好地走，你不能死了然後留了一屁股的債，你一定得搞得特別的清爽，然後你愉快地來，愉快地走」。對此，不少網友紛紛驚嘆留言，「姐活得好通透，很佩服」、「不會吧這麼早」、「這種提前規劃確實是挺考驗心態的」、「也太人間清醒了吧」。

更多中時新聞網報導

NBA》布朗生致勝三分 退地主奪7連勝

2025十大娛樂新聞回顧》顏正國癌逝跌宕人生落幕

GD稱霸MMA 抱7獎大贏家