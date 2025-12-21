45歲張柏芝擁44億身家！驚吐立好遺囑原因曝光 生3子被嗆「全是賠錢貨」霸氣反擊了

張柏芝正向看待生死。翻攝微博

45歲的張柏芝生了3個兒子，日前與謝霆鋒所生18歲的大兒子Lucas被拍到私下帥照，引發網友討論。而張柏芝近日在節目上也討論到已請律師立好遺囑，讓現場劉嘉玲、劉曉慶、寧靜、何賽飛都露出驚訝表情。

中國媒體報導，張柏芝在香港、北京、上海都有房產，加上多年來累積的影視作品、代言等演藝工作，身家推估高達10億人民幣（約新台幣44億元）。她在《一路繁花2》節目上提到，會想提早規劃遺囑，是不想再自己離開後，親友為錢起「不好看」的爭執，不認為這是不吉利的事。

廣告 廣告

張柏芝說自己已立好遺囑。翻攝微博

連壽衣都指定好！正向看待生死

不僅財產規劃，張柏芝甚至連自己身後要穿的衣服都選好，希望自己最後時刻也漂漂亮亮，正向態度面對生死的想法受到網友大讚，「提前規劃一點也不晦氣，反而是對家人的體貼。」、「這樣的擔當真的很難得。」

不過有趣的是，張柏芝提到自己3個孩子都是男孩時，寧靜脫口喊：「全是賠錢貨。」張柏芝則認為，兒子們可以一起長大，會有「共同的世界」，她採取「放養」態度，如果是女兒，她直呼：「真的會很擔心。」



回到原文

更多鏡報報導

謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照

走過家變風波！孫鵬60大壽溫馨合體孫安佐又抱又親 狄鶯笑呵呵樂見「父慈子孝」

陳曉、陳妍希離婚10個月被挖分手真實原因 一個脾氣差、一個玩很嗨！2關鍵點撐不下去