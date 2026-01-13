45歲張柏芝活動美照超驚豔！45歲五官仍精緻 網嘆：老天爺賞的飯還沒吃完

近日，45歲的張柏芝因為出席活動的良好狀態，再度成為討論焦點。畫面中，張柏芝氣質清冷，五官精緻、線條清晰，皮膚狀態平滑，漂亮的骨相格外引人注目，照片在網路上傳開後掀起熱議，「老天爺給張柏芝賞的飯還沒吃完」甚至成為微博熱門詞條。

事實上，張柏芝早年就被周星馳形容為「百年難遇的天才」，王晶也曾稱她是梅艷芳之後難得的演員人才，認為她在鏡頭前具備強烈辨識度。不少網友也誇讚她身形比例佳，即使是簡單穿搭也能顯現氣質，穿著運動服或瑜伽服時更是優雅。

近年來，張柏芝在公開場合展現的形象，也逐漸從單純的外貌討論，延伸到生活與工作的表現。她獨自照顧三名兒子多年，大兒子考上劍橋大學物理相關科系，二兒子曾在鋼琴比賽中獲獎，在喜好的興趣領域都有良好發展，也顯現張柏芝對孩子的尊重和適性栽培。

