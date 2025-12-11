45歲攻讀音樂系！小嫻大二期末考更自信 感性喊話：當學生很幸福

娛樂中心／謝宛真報導

移居屏東多年的女星小嫻（黃瑜嫻），目前正在攻讀屏東大學音樂系，昨（10）日她發文透露最近正在期末考，跟讀大一時比起來，自己已經比較不緊張了，45歲的她也有感而發，表示「能有機會獲得當學生的體驗，是一件很幸福的事」，並為自己加油打氣，貼文曝光吸引許多粉絲留言為她加油。

小嫻在社群平台上表示，現在正逢大二上學期的期末考週，她9日考主修聲樂，10日考選修項目鋼琴，跟念大一時比起來，現在已經沒有那麼緊張了，平常都有在練習，慢慢的累積，「我覺得自己在過程中是有享受到音樂的，這樣我就很感恩，很滿足了」。

小嫻目前主修聲樂、選修鋼琴。（圖／翻攝自小嫻臉書）

中年重返校園生活，小嫻也相當感恩，坦言能有機會體驗當一名學生，是一件很幸福的事，「謝謝學校願意錄取我，讓我可以持續體驗到現在，沒有愧對自己，持續挑戰音樂系，加油」最後也跟所有學生一樣，對即將到來的寒假期待不已。

貼文曝光，網友也紛紛湧入為她打氣「加油屏東女孩」、「小嫻加油，祝考試順利」、「小嫻加油，看著妳在學校的點滴真為妳感到開心」、「小嫻好棒又好美」、「活出自信，每一步辛苦都是要完成了完美的妳！」、「為自己的人生做點事情是一件很棒的目標」、「祝福妳能成為同學中的『學霸』！」

小嫻離開台北五光十色的生活，定居屏東專心生活、念書。（圖／翻攝自小嫻IG）

有網友敲碗小嫻的新影片，小嫻回覆因為忙學業，沒有在學校拍片，透露「不過最近有開始記錄我挑戰新的任務，即將要上片了唷，敬請期待」。事實上今年9月開學時，小嫻即曾表示「音樂系是很特別的一個系，有練就一定會有進步」，她也深深感受到「提早開始每天練一點點，比臨時抱佛腳更有效率」，因此目前專心課業的她發文頻率並不高。

