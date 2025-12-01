45歲男曾胖到280公斤！足不出戶6年 靠這方法瘦到80公斤

一名45歲吳先生，10多年前，靠吃紓壓體重飆破280公斤，透過飲食、運動和減重手術，成功減至80公斤。吳先生笑著說：「我終於看到肚子下面的世界了。」

他靠飲食、運動和手術 成功減重200公斤

吳先生說，從小體型圓滾滾，小6就已經90公斤，成年後的體重約在180公斤，儘管體型龐大，卻不妨礙他的行動，但10多年前，因工作不順以吃紓壓，體重飆破280公斤，由於畏懼旁人目光，長達6年足不出戶，每天行走最遠的距離就是房間到廁所。

台北慈濟醫院醫護團隊與慈濟志工5年前介入照顧，從飲食、運動等多管齊下，目標讓吳先生瘦至150公斤，並接受外科手術。2023年吳先生終於達標，可接受縮胃手術，2025年再接受切除贅皮手術，6月初，體重降至80公斤，且持續下降中。

台北慈濟醫院一般外科主治醫師張健輝指出，吳先生初期因過胖無法移動、無法抽血，因此醫療團隊先從飲食調控、運動介入，由營養師制定素食飲食計畫、內科醫師以藥物治療、復健科安排運動計畫，瘦至155公斤後才有辦法到院進一步檢查，評估接受減重手術。

縮胃手術術後可減重60％

張健輝表示，張先生接受的縮胃手術，以腹腔鏡手術垂直切除部分的胃，保留既有功能，卻能大幅減少儲存食物功能，透過改變腸胃道路徑，加速胃排空，讓食物提早進入遠端小腸，刺激小腸的飽足荷爾蒙上升，進一步將飽足訊號傳遞至腦部下視丘，停止飢餓感。

張健輝說明，由於張先生為極度肥胖患者，選擇縮胃手術僅單純切胃、無須重建，可減少發生術後滲漏、營養不良的機率，比例小於1％，術後通常不需要返院施打營養針和輸血，根據國外研究發現，術後約減少多餘體重的50～60％。

張健輝補充，上述個案接受減重手術最大的挑戰，在麻醉風險與手術併發症，國外文獻記載，BMI 50～60以上，在麻醉狀態下發生心肌梗塞、中風、肺靜脈栓塞等併發症的機率急遽上升，而病人當時的BMI已經高達87，遠超過病態性肥胖，因此就算減至手術時的155公斤，仍有相當風險。

◎ 圖片來源／台北慈濟醫院提供

◎ 資料來源．諮詢專家／台北慈濟醫院．張健輝醫師

