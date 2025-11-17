45歲男替岳母慶生 疑酒醉闖燈穿越馬路遭撞飛

男子酒後穿越馬路闖紅燈，遭轎車撞飛。（圖／東森新聞）





15號晚間，彰化一名42歲的男子酒後穿越馬路闖紅燈，遭轎車撞飛，男子意識不清傷勢嚴重，疑似當晚幫岳母慶生，酒醉徒步要去超商買東西，不幸發生憾事，目擊者表示男子一路搖搖晃晃的，目睹車禍全程也嚇壞，表示要去收驚平復。

一名男子闖紅燈穿越馬路，下一秒男子整個人撞上擋風玻璃，再噴飛出去，伴隨煞車聲音。從另一個監視器可以看到，明明有斑馬線，男子卻穿越馬路，一開始還有在看車，以為沒車了，繼續往前走，就快到對面時，被轎車大力撞擊，附近民眾也都被這一幕給嚇壞，救護車緊急抵達現場，男子倒在地上意識不清，頭部胸部，四肢受傷臉部撕裂傷，被緊急送往醫院。

目擊者：「啊啊啊啊唷。」

彰化東區分隊隊員洪郁文：「一名患者男性，疑似走路與汽車發生車禍，我們救護人員給予，頸圈長背板後送彰基。」

事發在15號晚間8點多，彰化彰南路二段與福東街口，駕駛座前的擋風玻璃碎成蜘蛛網，肇事的52歲王姓女駕駛持照正常也沒有酒駕。

附近居民：「很大聲我們在隔壁，在裡面也都聽得到很大聲，附近也都出來看，其實這邊車流量比較複雜。」

不過遭撞的42歲的李姓男子疑似酒醉了，當天晚上正幫岳母慶生，要去對面的超商買東西，卻沒走斑馬線又闖紅燈被車撞。

目擊者：「看到他就是有一點走路不穩這樣感覺，就是被撞到砰一聲，整個人飛起來，然後他好像是頭直接往地上撞。」

目擊者原本只是在等紅綠燈，卻意外目睹車禍過程，一開始就看到男子搖搖晃晃的，有一種不祥的預感，意外果真發生了，事後表示恐怕需要去收驚平復，至於傷者命危，人還在加護病房搶救中。

