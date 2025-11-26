45歲男睡夢中「遭1公噸巨牛從屋頂墜下砸死」 媽痛喊：2歲時才與死神擦肩

巴西一名男子在家中睡覺，卻突然遭一頭重達1公噸的牛砸中。圖僅示意，非當事牛隻。（示意圖／unsplash）

巴西東南部卡拉廷加市傳出離奇意外，一名45歲男子凌晨在家中熟睡時，竟遭一頭重達1公噸的牛從屋頂墜落砸中，造成左腿骨折送醫，與他同床的妻子則毫髮無傷。沒想到的是，事發當天他還能正常與家人交談，隔天卻因嚴重內出血逝世。

根據《鏡報》（The Mirror）報導，事件發生在2013年，經警方調查，死者索薩（Joao Maria de Souza）的住家後方是一處陡坡，事發時這頭巨牛疑似從附近農場逃出，爬到屋頂後方山坡吃草，結果不慎踩破石棉屋頂，整個屋頂瞬間坍塌，巨牛便直接砸進屋內，踩中床上的索薩。

索薩被送到醫院救治，起初只有左腿骨折，意識清醒且能與家人交談，但隔天卻突然身亡，經過醫療團隊檢查，發現是因為被牛隻砸傷，造成嚴重內出血。

對此，索薩的母親崩潰道，兒子2歲時就差點因腦膜炎喪命，於是她努力工作賺錢，才讓孩子能接受治療，怎料卻遇上這樣的意外，「我養大我的兒子，不是為了讓他被一頭掉下來的牛砸死的！」

家屬也曾質疑醫療延誤，認為索薩送醫後等待檢查的時間過長，可能導致病情惡化。

報導指出，事發地區地勢多丘陵，是傳統畜牧及乳品生產區，過去3年內已發生數起牛隻踩破屋頂墜落事件，但這起是少數造成死亡的案例。據了解，墜落的牛隻在事故中完全沒有受傷。

