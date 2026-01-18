45歲網紅意外懷第3胎！「胎兒心跳沒了」崩潰大哭

金老佛爺分享流產經歷，鼓勵女性別自責生命離去。（圖／翻攝自金老佛爺臉書）





現年45歲的韓國網紅金老佛爺（金敃廷）嫁給台灣老公後育有2女，昨（17）日她發文提到，2025年10月底意外懷上第3胎，又驚又喜準備迎接新生命，但卻在11月中失去孩子，她以文字紀錄下這段經歷：「對不起讓你無法見到光，寶寶再見。」

金老佛爺希望透過文字紀錄下流產過程，告訴遇到同樣經歷的女性：「你沒有做錯！希望我們可以互相取暖，讓身心慢慢恢復健康，再一起準備迎接那個充滿未知數的未來。」回憶過往，她當時吃不下、忽冷忽熱以為是更年期到要停經了，驗孕後發現懷上第三胎、6週大，人生計劃全部要改變，她一邊擔憂高齡恐影響胎兒發育，卻又開心問自己：「老天爺，是不是還希望我繼續在這個世界好好當一個母親？」

廣告 廣告

一直到11月中要領孕婦手冊，金老佛爺產檢時被醫師告知：「看不到胎兒的心跳」，依照胎兒大小判斷，應該是這幾天發生的事，她當場崩潰大哭，後來到大醫院二次檢查確認，結果還是流產：「寶寶離開我了。」她自責年紀大、沒有照顧好寶寶：「我不停地責怪自己，覺得自己是一個沒有資格的媽媽。」

金老佛爺聽從醫師建議沒有立刻動手術，到了12月底凌晨，她肚子突然劇痛、羊水破了：「接下來的過程，和生孩子一模一樣，沒有醫生在身旁，那種感覺很恐怖。」她感嘆如果寶寶還在肚子裡，現在剛好滿4個月：「有些生命，只是短暫來到我們身邊，提醒我們，我們有多麼會愛。」



【更多東森娛樂報導】

●ㄚ頭遭黑澀會閨密背叛「拒幫小薰澄清」 鬼鬼回應了

●玉兔尪是酒店常客「月花30萬」 小姐都用爛手機內幕曝

●正妹饒舌歌手下海當女優！自爆「性慾太強」無處發洩

