45歲辣媽侵犯女兒同學！遭法院判26年重刑

美國路易斯安那州一名45歲自稱「啦啦隊媽媽」的女子被控與女兒同學發生性行為並對多名青少年傳送色情內容。（示意圖／翻攝自pixabay）





美國路易斯安那州一名45歲自稱「啦啦隊媽媽」的女子被控與女兒同學發生性行為並對多名青少年傳送色情內容，經法院審理後被判處26年重刑，案件在當地社區引發巨大震撼。

根據外媒的報導，美國路易斯安那州坦吉帕霍阿郡（Tangipahoa Parish）去年爆出嚴重校園性剝削事件，涉案女子為當地中學啦啦隊的活躍家長雅瑪利諾（Leann Yammarino）。她被指控逐步接近多名青少年，並與其中一名年僅14歲的男孩兩度發生性行為。

據了解，事件的開端來自2024年7月，警方表示，一名14歲的學生主動前往執法單位，透露自己自當年1月起，曾兩度被雅瑪利諾引誘至私下場所。警方介入調查後，陸續有更多學生站出來，最終共有五名年齡介於14至16歲的少年向警方說明，曾收到雅瑪利諾寄送的不雅訊息，內容包括露骨文字以及她本人的私密影像。

隨著更多細節曝光，檢方認為案件並非單一事件，而是持續一段時間的行為模式。負責本案的檢察官巴賓（Ricky Babin）表示，雅瑪利諾「明顯缺乏界線，且其行為直接威脅多名未成年學生」，強調她的行為不僅違反刑法，更破壞學生對成人善意的基本信任。

雅瑪利諾在出庭時神情落寞，幾乎全程低頭哭泣。但即便如此，法庭並未因此同情她。令人意外的是，她的親生女兒也出現在法庭上，並以受害家庭成員的身份陳述，希望法官做出最嚴厲的判決。這段證詞引起法庭內外廣泛關注，她表示母親的行為不只傷害受害者，也讓整個家庭的日常生活支離破碎。

法院最終宣布量刑，雅瑪利諾因兩項性侵未成年人的罪名，各判10年刑期；另有多項猥褻行為則各加判3年。法官裁定所有刑期必須連續執行，總計26年。依此推算，她最快獲釋時可能已超過70歲。此外，法院要求她服刑結束後必須終身登記為性犯罪者，行動與居住範圍將受到長期限制。

