45歲隋棠翹出超辣美臀公開訓練菜單 驚人臀推重量曝光！網嚇壞：是女超人

45歲的隋棠在社群上分享美臀辣照，並曝光「臀腿（訓練）菜單」，更大方公開自己體重變化，從增肌期開始到減脂期，一開始是51公斤，增到60公斤，現在則是58公斤。

隋棠分享運動菜單，並說：「內容非常簡單不複雜，一週固定兩次臀腿日，今天選1，下次就換2，如此不斷交替而已。每項訓練都是以漸進式超負荷原則為基礎做四組，一組10下，四組都能穩穩完成10下就加重量。」

此外，隋棠提到：「加重量很重要，如果持續用同樣重量很難看到明顯效果，我過去10個月臀推從20kg慢慢推進到190kg，負重登階是3kg啞鈴慢慢推進到28kg壺鈴，這兩項訓練是我同時最喜歡也最害怕的，因為非常累人，通常我會擺在暖身後直接來，並需要搭配重金屬歌單才能順利進行，但效果非常突出

網友看到190公斤，還以為隋棠寫錯，提出疑問：「190磅吧？190公斤…是女超人。」隋棠也親自回覆：「是190公斤，418磅。」讓網友相當驚訝，她還真的是「女超人」。

隋棠喊話「持之以恆」最重要

隋棠也分享：「以臀型改變為目標最難的地方首先在於觀念，希望想不斷地看到臀部有進展的女孩都可以先去看看我先前就提過的那本科學化鍛鍊全書，我是先照著改正了觀念，放膽跟隨書上建議公式找出各個階段的進食邏輯，並接受體重上升和體型的變化，才有可能練出現在樣貌的臀。」

而最重要也最困難的關鍵，隋棠說：「持之以恆的鍛鍊。啊，這不用多說，我們都知道有多難，所以肯出門前往健身房妳就贏在起跑點了！總之一起加油吧，追求曲線體態什麼的其實都是其次，一副健康的身體才是真正能帶著妳笑傲江湖的核心力量。」



