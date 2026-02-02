45歲隋棠「增胖7公斤」練出驚人翹臀！ 公開重訓菜單：健康的身體才是核心

隋棠近日在社群平台分享最新健身成果，同步公開臀腿訓練菜單與近一年的體態變化。她坦言，因為近期工作滿檔、飛來飛去，飲食與運動節奏被打亂，減脂期一度卡關，也因此延遲分享，「抱歉拖了一大段時間才有空發文，菜單這就來了！」

45歲的隋棠直接公開自己的數據曲線，從增肌初期的51公斤，一路增加到60公斤，再調整回現在的58公斤。她的臀腿訓練方式其實相當單純，一週固定兩次臀腿日，兩套菜單輪流進行，訓練核心放在「漸進式超負荷」，每個動作都是4組、每組10下，只要4組都能穩定完成，就必須加重量。

隋棠平日就相當認真鍛鍊。（圖片來源：臉書 隋棠 Sonia Sui）

隋棠直言，加重量是關鍵，「如果持續用同樣重量很難看到明顯效果」。她也公開個人成果，過去10個月內，臀推重量從20公斤一路提升到190公斤，負重登階則從3公斤啞鈴進階到28公斤壺鈴。她笑說這兩項訓練讓她又愛又怕，因為非常累人，通常都會安排在暖身後馬上進行，還得搭配重金屬歌單才能撐完，「但效果非常突出」。

至於許多粉絲敲碗的實際菜單，她也一併公開，兩套訓練交替進行：

清單1：臀推、負重登階、繩索後踢、前傾坐姿髖外展機、後仰坐姿髖外展機

清單2：臀推、負重登階、負重相撲深蹲、啞鈴RDL（羅馬尼亞硬舉）

隋棠公布下半身鍛鍊菜單。（圖片來源：臉書 隋棠 Sonia Sui）

隋棠同步公開一張翹臀照，展現長期鍛鍊出的臀部曲線，挺翹程度令許多粉絲都驚訝。談到臀型改變，隋棠認為最困難的其實不是動作本身，而是觀念調整。她分享：「以臀型改變為目標最難的地方首先在於觀念。」她表示，自己是先依照《科學化鍛鍊全書》的建議，重新建立不同階段的進食邏輯，並放膽接受體重上升與體型變化，才慢慢練出現在的樣貌。

有網友苦惱發問：「你也有側臀凹陷的困擾嗎？」隋棠大方表示：「我當然有臀凹陷，正面看比較明顯，但我一點也不在意，因為那非常正常，它從來不是需要被改善的。」用相當正面的心態看待身材變化。

最後，她也把重點放回「持之以恆」。隋棠坦言這件事大家都知道很難，但她仍鼓勵正在努力的人：「肯出門前往健身房妳就贏在起跑點了！」並向所有健身夥伴喊話：「總之一起加油吧，追求曲線體態什麼的其實都是其次，一副健康的身體才是真正能帶著妳笑傲江湖的核心力量。」

