45歲麥考利克金不會開車、洗衣！兒狂刷「小鬼當家」不知道凱文是爸爸

記者林宜君／台北報導

麥考利克金1990年以10歲之姿主演「小鬼當家」（Home Alone）爆紅全球，該片票房加總超過新台幣3億元，被視為影史最經典的節慶家庭電影之一。如今麥考利克金與布蘭達宋育有兩個兒子，3歲的Dakota與2歲的Carson，兩人超愛反覆觀看這部電影，卻完全不知道片中擊退竊賊的小主角「凱文」就是自己的爸爸。

麥考利克金有兩個兒子，兩人超愛反覆觀看「小鬼當家」，卻完全不知道片中擊退竊賊的小主角「凱文」就是自己的爸爸。（圖／翻攝自麥考利克金IG）

麥考利克金笑說，他原本刻意保密，希望讓孩子繼續沉浸在電影世界中。然而有次哄4歲兒子睡覺時，他拿出一張童年老照片，對方盯著他年幼的模樣說出：「那個小孩看起來好像凱文。」麥考利克金當場差點破功。更有趣的是，大兒子Dakota甚至直接「自我代入」角色，曾一本正經地問他：「你記得你把小偷踢出去嗎？」又自信說：「記得！」、「你滑樓梯嗎？」更拍胸脯回答：「我當然有。」可金哭笑不得，只能無奈澄清：「小騙子，那是我！」父子互動讓不少粉絲直呼太可愛。

廣告 廣告

麥考利克金（右）的未婚妻布蘭達宋（左）也在節目中揭露麥考利克金在生活上相當「反差萌」的一面。（圖／翻攝自麥考利克金IG）

除了家庭趣事，麥考利克金的未婚妻布蘭達宋也在節目中揭露麥考利克金在生活上相當「反差萌」的一面。她透露，麥考利克金雖年過45歲，但仍沒真正學會開車，也不太會洗衣服。曾陪他在社區練習開車，結果麥考利克金緊張到手足無措，讓她直言：「讓一個45歲的人第一次開車真的太恐怖了，我應該請專業教練才對。」雖然生活技能不算強，麥考利克金仍以幽默與溫柔的爸爸形象圈粉無數，而孩子們何時會發現自己心中的「凱文」其實是老爸本人，也成為影迷們津津樂道的話題。

更多三立新聞網報導

于朦朧案掀器官黑幕！華為、三星內建「器捐選項」 全網震怒引恐慌

李榮浩住陽光上東！楊丞琳突返台 網轟「于朦朧那晚慘叫你們有聽到嗎」

天娛傳媒爆股票慘跌急缺錢！狂賣于朦朧周邊撈金 網怒：死了還不放過！

疑郭俊辰「替身」直播！驚現點「錯痣」全網笑瘋 狂刷豬隊友認證

