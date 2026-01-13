45歲？孫淑媚逆齡照引熱議 30歲網友驚呼：我看起來都比她老

45歲女星孫淑媚這幾年「越活越年輕」，近期逆齡照更是引起網友熱議。（翻攝自孫淑媚臉書）

45歲女星孫淑媚這幾年「越活越年輕」，有女性網友震驚在網路論壇po文，「滑到孫淑媚的IG真的嚇到！！超級漂亮 真的保養得很好欸」，其他網友看到孫淑媚近期的逆齡照後，有人也留言驚呼「我30初看起來都比她老」。

孫淑媚曾在2005年奪下第16屆金曲獎台語歌后，這幾年也在戲劇上發光發熱，也靠著在《天橋上的魔術師》中的演出，2021年入圍第56屆金鐘獎「戲劇節目女主角獎」，最近又參與電影《陽光女子合唱團》中的演出。

孫淑媚逆齡宛如20多歲 網友嚇到引熱議

近日有位女網友在Dcard論壇po文，驚訝提到孫淑媚看起來超好，原po提到自己滑到孫淑媚的IG時嚇到，「超級漂亮 真的保養得很好欸」，根本看不出來40幾歲了，說是20幾歲都相信，「超想知道到底都做了些什麼醫美，雖然照片多少也有一些濾鏡，但看到還是覺得很厲害，尤其是她現在的馬甲線條也很好看，我整個🥵🥵以後真的向她看齊。」

廣告 廣告

該篇po文曝光後，引起許多網友跑來留言，「我30初看起來都比她老」「她真的變得超像妹妹的 當初看到照片的時候嚇到沒認出來」「我覺得是妝感 隱形眼鏡 裝扮較年輕 或是若有套濾鏡也有差」「身材維持的也很驚人 很像20初頭」「這就是不婚不生快樂一生的效果嗎！？」「真的超正 我嚇翻！動態影片看得比較出來年紀 但照片真的漂亮到像28歲」。

更多鏡週刊報導

不怕雷虎科技提告 Cheap反擊：不是發律師函就能叫人閉嘴

雷虎科技喊告Cheap！ 486先生曝惹大麻煩：沒死也半條命

冷氣團發威！圖文作家感謝冷氣師傅讓他多花錢 省錢網友：現在超後悔