45歲Gino爆罹患修格蘭氏症！曝多年隱疾很痛苦 不忍了決定開刀

記者趙浩雲／台北報導

Gino表示罹患「修格蘭氏症」將動手術。（圖／翻攝自IG）

45歲男星Gino（蔡東威）近年在8點檔表現亮眼，不時在社群分享生活近況的他，近日透露自己罹患「修格蘭氏症」，長期受到嚴重乾眼問題困擾，甚至影響日常生活，決定在兩天後動手術改善症狀。

Gino表示，許多人眼睛乾是「乾眼症」，但他是因為自身免疫相關的「乾燥症（修格蘭氏症）」，造成眼睛長期乾澀刺痛。他坦言多年來跑遍眼科與風濕免疫科，卻只能不斷拿到人工淚液，「那只能解決乾眼症，對乾燥症是束手無策。」長期不適讓他感嘆：「眼睛巨乾的困擾沒有經過的人真的不知道……一天有一半以上眼睛又乾又酸真的很痛苦。」

廣告 廣告

Gino因為乾燥症眼睛一半以上都很乾燥，飽受困擾多年。（圖／翻攝自IG）

他透露，這次特地前往眼科診所諮詢，經院長評估後，決定嘗試「脈衝光眼睛手術」改善症狀。他也在貼文中向團隊表示感謝，希望手術能帶來明顯改善，「這次就交給你們囉～期待我的結果吧！」

更多三立新聞網報導

爆當高志綱小三！林倪安到底是誰？「假冒球員姊姊」遭炎上黑歷史連爆

男星登台表演「台下只有3個人」 慘遭觀眾羞辱崩潰：像被天雷劈中

高志綱12強獲勝！林倪安「當老婆面喊寶貝」 正宮怒：就是希望我知道吧

女星爆當高志綱小三！灌醉球星偷拍床照 正宮怒：不少人與她關係匪淺

