45歲Gino罹「修格蘭氏症」！全球1%人可能發病 醫：無法根治
台灣45歲男星Gino（蔡東威）近日在社群透露罹患乾燥症（修格蘭氏症），一天之中有一半以上的時間眼睛都又乾又酸，他因此決定要進行手術。事實上，乾燥症是一種慢性自體免疫疾病，常見於40歲至50歲的女性，但是男性同樣可能會得病，全球約有1%的人口受到影響。
Gino罹修格蘭氏症：真的很痛苦
台灣45歲男星Gino上個月30日在臉書發布貼文，透露自身罹患乾燥症，一天有一半以上的時間眼睛又乾又酸，他直呼「真的很痛苦」。Gino透露，很多人眼睛乾燥是因為乾眼症，但他的眼睛乾卻是因為乾燥症（又稱修格蘭氏症）。
Gino接著說，「眼睛巨乾的困擾，沒有經過的人真的不知道」，除了眼科的症狀外，也需要看風濕免疫科，只是開很多人工淚液卻只能解決乾眼症，對於乾燥症是束手無策，在經過跟醫師諮詢，決定要進行脈衝光眼睛手術，他表示，「期待我的結果吧」。
全球1%人罹修格蘭氏症 男女比1:9
馬偕紀念醫院指出，乾燥症是一種免疫體質出現失調，免疫系統攻擊自己身體的疾病，好發於40至50歲的女性，但男性也有可能。在乾燥症中免疫系統攻擊的是產生潤滑效果的腺體，如唾液腺、淚腺等，因此會導致嘴巴與眼睛的乾燥。
不過，免疫系統也可能會攻擊其他腺體，包含胃、胰臟、小腸的腺體，造成消化吸收的異常。也可能侵犯其他需要濕潤的地方，例如鼻腔、喉嚨、呼吸道（造成肺纖維化）、皮膚及陰道，導致鼻黏膜乾燥、慢性咳嗽、皮膚粗糙及性交疼痛等。
馬偕紀念醫院表示，全世界約有1%的人會得到乾燥症，男女比為1:9，發作時可能和其他典型的自體免疫性疾病同時發生，包含類風濕性關節炎、全身性紅斑狼瘡、硬皮症（系統性硬皮病）等。乾燥症目前治療方針以減輕症狀優先，要避免長期處在濕度太低的環境中，可以避免乾燥症發生。
馬偕紀念醫院建議，可以多喝水或是嚼口香糖延緩口乾症狀，人工淚液則可以改善眼乾症狀。如果病患全身性的發炎反應較嚴重，常常必須積極的使用類固醇及其他免疫抑制劑才能改善病患的病情。另外，可以透過進行淚液分泌試驗（Schirmer’s試驗）、唾液腺功能檢驗、掃描測驗、抽血檢驗、小唾液腺組織（下唇）切片檢驗來確認是否罹病。
修格蘭氏症恐致肺部病變 醫：無法根治
另根據《健康2.0》報導，一名45歲的林小姐是合唱團的成員，卻因為一次發燒後，出現乾咳、體力與肺活量下降的狀況，她到萬芳醫院風濕免疫科就診後確認為乾燥症，歷經半年治療，肺功能才恢復正常，可以順利唱歌。
萬芳醫院風濕免疫科陳瓏方醫師指出，對林小姐採取口服免疫調節藥物、低劑量類固醇的治療策略，免疫調節藥物通常要2至3個月才能見效，低劑量類固醇則可以快速改善急性症狀，但長期服用有一定的副作用。陳瓏方會定期調整藥物劑量，根據患者的耐受性進行優化，確保療效同時降低風險。
陳瓏方指出，從林小姐的案例可知乾燥症可能會導致肺部病變，建議出現口乾、眼乾、持續乾咳、異常疲倦、氣喘、體力下降、夜間口渴的症狀，要到風濕免疫科就診，接受專業評估與治療。另外，乾燥症無法根治，但可以透過及早診斷、積極治療，與健康的生活達到長期緩解，病人的臨床症狀消失，不過還是要定期追蹤以免症狀復發。
