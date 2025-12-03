45歲Gino自爆患「修格蘭氏症」！眼睛巨乾決定動手術

Gino自爆患「修格蘭氏症」，眼睛一半時間又乾又酸。（資料圖／中天新聞提供）

45歲男星Gino（蔡東威）早期以團體K ONE出道，跨足歌手、演員、主持人領域，近年多演出8點檔。而經常在社群分享生活的他，日前自爆罹患「修格蘭氏症」，導致眼睛長期乾燥，於是決定動手術治療。

Gino日前透過社群透露，很多人眼睛乾燥是因為乾眼症，但他是因為修格蘭氏症（乾燥症），坦言「眼睛巨乾的困擾沒有經過的人真的不知道…」且平時除了眼科檢查，也需要看風濕免疫科，「看了那麼多就只是被開了那麼多的人工淚液，那只能解決乾眼症，對乾燥症是束手無策」。

Gino進一步補充，自己的眼睛一天有一半以上時間又乾又酸，真的很痛苦，於是經過專業醫師諮詢與檢查，他決定在近期進行脈衝光眼睛手術，期望能改善眼睛的問題，引來不少網友祝福他早日康復，還有相同症狀的網友回應：「我也有乾燥症，眼睛倒還好，反而是胃，因為乾燥症的關係，導致腸胃道黏膜變少，腸胃有狀況(胃食道逆流、慢性胃炎，胃抽筋）。」

據了解，修格蘭氏症候群又稱乾燥症，是一種免疫體質出現失調，免疫系統攻擊的是產生潤滑效果的腺體，如唾液腺、淚腺等，導致嘴巴與眼睛的乾燥。眼睛部分常會有乾澀感、異物感及灼熱感，甚至會出現發癢、模糊、發紅或有畏光，感覺眼睛容易疲勞，至於目前的治療方法，多以補充人工淚液為優先，並避免長時間看書、看電視，或面對冷暖氣出風口或窗口，致使淚液容易散發。

