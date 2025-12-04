45秒不能跳！YouTube廣告「超長進化」 大票苦主嘆：體驗爛透

影音平台YouTube近期廣告長度引發用戶強烈反彈，近來有網友抱怨，原本願意觀看廣告支持創作者，卻遇到長達45秒且無法跳過的超長廣告，讓他當場崩潰直呼「用戶的耐心被官方玩到極限了！」最後決定安裝外掛程式封鎖廣告。

影音平台YouTube近期廣告長度引發用戶強烈反彈。（示意圖／pixabay）

原PO在Dcard以「太屌了，YT又進化了」為題發文表示，自己一直以來都願意觀看廣告，理解廣告收益能協助YouTuber維持影片品質。沒想到近期使用電腦網頁版觀看影片時，低頭划手機等廣告跳過，結果查看進度條，才發現已經播放21秒，跳過按鍵卻遲遲未出現，仔細一看，整段廣告竟足足長達45秒。原PO忍不住吐槽平台是在測試用戶極限，感嘆「用戶的好意被官方軟土深掘」，最終決定開啟外掛封鎖廣告。

不少人抱怨YouTube廣告混亂到破壞使用體驗。（示意圖／pixabay）

貼文發布後引發大批網友共鳴，紛紛分享類似經歷，不少人抱怨YouTube廣告混亂到破壞使用體驗，「開頭播就算了，看幾分鐘又插一次，真的很煩」、「當沒人想再買premium，那就喂他吃更長的廣告」、「最討厭的是一堆詐騙廣告，按檢舉還是一直出現」、「現在YT都這樣，你沒給他按跳過，他就會覺得你肯定是手在忙沒法跳過，直接給你播一個長的」、「真的開頭播也就算了，隔個5分鐘左右也要插播廣告，觀看體驗真的爛透了」。

此外，留言串中也出現各種「逃生方法」，包括「手機滑掉重開」、「在有廣告時按short可以跳過廣告」、「用Safari」、「都叫朋友用billbill，太好用了」、「用Revanced之類的替代App」等建議。

