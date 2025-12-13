45萬人朝聖的秋日浪漫！菊花展倒數計時 12/17免費送展後花卉

記者/李明真報導

2025士林官邸菊展自開展以來好評不斷，參觀人次即將突破45萬！在暖陽微風中漫步官邸園區，彷彿走進以花藝與藝術交織的夢境。今年以「藝菊圓夢」為主軸，匯集15大主題展區，以園藝設計、裝置藝術、景觀布置打造專屬台北的「圓夢花園」，讓民眾在歲末盡情徜徉於城市花藝美學之中。2025年末壓軸花季盛會邀您把握倒數，與親友一同走進圓夢花園，迎接2026年更精彩的「花IN台北」系列花展，繼續用花點亮生活！

2025士林官邸菊展 圖/臺北市政府

公園處處長藍舒凢表示，今年最大亮點之一是首次推出「菊藝五感體驗」課程，與在地業者攜手，以氣味、觸感與視覺打造多層次賞花體驗。從花藝創作、草本香氛到手作課程，每場活動都爆滿，許多民眾直呼「原來賞花可以這麼好玩、這麼療癒！」讓菊花從「可觀賞」走向「可共感」，成為生活中能被觸摸、被記住的美好。今年花展也以跨界合作展現驚喜能量，公園處團隊依氣候調整栽培菊花，並延攬藝術家共同打造展區，許多作品將花藝與藝術巧妙融合，讓城市花展更具「國際視野」與「城市專屬感」，處處都能感受職人的巧思與暖意。

展區每日延長開放至晚間七點，夜色降臨後的士林官邸宛如被點亮的夢想舞台。「夢想逐路探尋」展區的新裝置〈風起光湧〉以漸變光色點亮園區，彷彿夜海中的燈塔；周邊圓球燈營造如海洋生物般的粼粼波光，引領旅人踏上追夢之路。「幸福．憩家園」展區則以暖光打造沉靜氛圍，核心作品〈流光之巢〉搭配竹編燈飾與公園處同仁手作竹筒燈，為夜間花展注入質樸又溫暖的魅力。

2025士林官邸菊展 圖/臺北市政府

園藝管理所主任吳旻靜表示，為響應永續與綠生活理念，12月17日(三)下午2點在士林官邸公園駐警室對面廣場將舉辦花卉盆栽認養活動，提供200盆展後花卉讓民眾免費帶回家，每人限領一盆、隨機發放，請民眾自備提袋一同守護花卉。

為讓賞花更好玩，今年首次舉辦「短影音募集」活動，天天投稿都有機會拿早鳥禮。園區市集也集結香氛植栽、手作文創、美食甜點，每周末下午還有音樂與舞台演出，讓民眾在花海中享受午後時光。提醒民眾多利用大眾運輸前往，以免塞車及找停車位困擾。更多資訊請關注「士林官邸旅客」粉絲專頁。

花季進入尾聲，但精彩不打烊！2026「花IN台北」將以「台北茶花展」領航，接續樂活夜櫻季、三層崎花海、陽明山花季、士林官邸鬱金香展、台北杜鵑花季、臺北玫瑰展等多檔花展全年綻放，陪伴市民與旅客四季與花同行。