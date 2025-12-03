45萬張影像揭露嘉南生態寶庫 牠是「同框王」最會搶鏡頭

林保署嘉義分署今年已分析45萬張紅外線影像，發現山羌高頻率與其他動物同框入鏡，圖為藍腹鷴與山羌。（圖：嘉義分署提供）

為建立更科學的保育策略，林保署嘉義分署與國立嘉義大學合作，以低干擾、高效率的紅外線自動相機，進行「野生動物長期監測」。今年已分析多達45萬張影像，記錄到超過24種哺乳類動物，讓嘉義台南地區從高山到平原的豐富生態樣貌，再次具體呈現。

紅外線相機記錄到臺灣野山羊哺育的溫馨畫面。（圖：嘉義分署提供）

值得注意的是，監測畫面中不只拍到臺灣黑熊、穿山甲、臺灣野山羊、食蟹獴、黃喉貂等7種珍貴的保育類動物，研究團隊更發現一項特別的動物行為觀察，也就是山羌竟是照片中的「同框王」。在所有兩種以上動物同時入鏡的影像中，山羌出現的比例最高，顯示其活動領域穩定、族群健康，也反映棲地利用狀況良好，是生態鏈健全的重要指標。

臺灣野豬親子於山林間覓食。（圖：嘉義分署提供）

林保署嘉義分署表示，紅外線相機監測自104年起展開，今年更從高海拔森林擴增至淺山丘陵與平原地帶，共設置63台。從接近2400公尺的山區到海岸林地，全方位掌握生態綠網內的動物活動情形，提供未來保育策略、棲地經營與科學管理的重要依據。所有相機維護、電池更換及資料回收，都由森林護管員以標準化作業進行，避免干擾野生動物。

除了物種多樣性之外，影像也捕捉到難得一見的行為畫面，包括臺灣水鹿洗泥浴、山羌交配、鳥類親子互動，甚至紀錄到臺灣野兔取食外來種蔓澤蘭，提供生態研究第一手資料。林業保育署已將所有影像建置進資料庫，民眾及研究者可透過台灣自動相機資訊系統或運用台灣生物多樣性資訊機構查詢，推動生態資訊共享。（龐清廉報導）