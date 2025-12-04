45萬張森林動物「偷拍」成果驚喜曝光 社交王竟是牠

記者張雅筑／綜合報導

研究團隊透過「紅外線自動相機」捕捉到珍貴的畫面，台灣水鹿洗泥浴除了清潔身體、去除寄生蟲，同時也為了在炎熱天氣中降溫。（圖／林業及自然保育署嘉義分署授權提供）

台灣山林裡的小動物們都在忙什麼？林業及自然保育署嘉義分署和國立嘉義大學生態團隊合作，靠著一台台「紅外線自動相機」，成功捕捉到許多珍貴又有趣的野生動物生活照！這項「野生動物長期監測」計畫在今（2025）年期間，已處理了逾45萬張照片，結果顯示：嘉南地區森林真的超熱鬧，共拍攝到逾24種哺乳動物，其中更有7種是保育類「明星級的貴賓」，包括：台灣黑熊、穿山甲、台灣水鹿、黃喉貂以及麝香貓等。

廣告 廣告

為擬定保育策略與經營管理科學數據參考，林業及自然保育署嘉義分署與國立嘉義大學生態與演化研究室合作，透過低干擾、高效率的紅外線相機蒐集野生動物資訊。團隊彷彿「森林狗仔隊」，透過紅外線相機拍下許多動物不為人知的一面，讓大眾們得以透過這些成果一窺動物的私生活外，專家也能作為保育策略的重要參考資料。

在鹿林山這片野生動物重要棲息地，成功記錄到了正在巡視領地的台灣黑熊。這一幕不僅證明了該地區作為台灣黑熊棲息地的重要性，也顯示出這些珍貴動物在這裡依然自由自在地生活，維持著自然的生態循環。（圖／林業及自然保育署嘉義分署授權提供）

黃喉貂以矯健步伐，成群結隊穿梭於山林間，靈巧地探索著廣袤的領地。它們時而停下嗅聞，時而迅速奔跑，展現出強大的適應力與生命力。這樣的畫面不僅展示了它們在自然中的自由，也讓人更深刻感受到這片森林生態的豐富與活力。（圖／林業及自然保育署嘉義分署授權提供）

「野生動物長期監測」計畫在今（2025）年的成果非常傑出，目前已完成了45萬張影像的辨識和分析。結果顯示，嘉南地區的森林生態系統極為豐富且多樣化，其中不乏珍稀物種的身影，顯示出該區域在物種保存與生物多樣性方面的重要價值。這次共捕捉到了超過24種哺乳動物，其中有7種是「超級明星」，包括：台灣黑熊、穿山甲、台灣水鹿、台灣野山羊、食蟹獴、黃喉貂，以及麝香貓等珍貴保育類動物，全都在鏡頭前亮相。

研究團隊在這海量的「動物大合照」中，也就是記錄到兩種以上野生動物同時入鏡的畫面，「山羌」出現的頻率相當高，幾乎和誰都能合影，榮登跨物種的「同框王」寶座。對此，專家們表示，山羌如此愛「社交」或「共域」，其實是個好消息，這代表牠們的家（棲地）利用狀況良好，食物鏈也很穩定，是生態環境健康的指標之一。

山羌與長吻松鼠同時出現在鏡頭內，彷彿成了「大個子與小精靈」的完美同框。山羌高大穩重，長吻松鼠則靈巧敏捷，兩者在同一畫面中各具特色，為這片山林增添了幾分生動的魅力，讓人不禁感嘆大自然中的奇妙共生。（圖／林業及自然保育署嘉義分署授權提供）

為了更全面守護和瞭解我國的生態資源和保育狀況，嘉義分署從今年起，將紅外線相機的數量增加到63台，此外，佈設範圍也更廣了，不再只侷限在海拔2,345公尺的國有林地，現在連淺山丘陵、平原甚至海岸林都納入了監測範圍。這讓保育人員能夠更全面地掌握野生動物的族群動態，為未來的保育策略提供最科學的參考。

除了「同框王」山羌，這些「偷拍照」裡還捕捉到許多動物的「私密行為」！包括：多種哺乳類和鳥類的溫馨親子互動、台灣水鹿在泥巴裡洗澡、山羌交配等，甚至還拍到可愛又機警的台灣野兔偷吃外來種「蔓澤蘭」的珍貴畫面，這些都是生態研究的超級「獨家爆料」，是相當珍貴又難得的資訊與畫面。

白頭鶇攤開翅膀曬太陽，這是一種維護羽毛健康的自然行為。陽光有助於祛除羽毛中的濕氣與寄生物，同時也讓它們保持潔淨與強韌。這一幕不僅展現了白頭鶇聰明的生活智慧，也讓人感受到大自然中每個細節所隱藏的生存技巧。（圖／林業及自然保育署嘉義分署授權提供）

難得的溫馨畫面！台灣野豬親子在山林間悠閒地覓食，帶著小豬仔穿梭於灌木叢中，時而低頭尋找食物，時而警覺四周的動靜。（圖／林業及自然保育署嘉義分署授權提供）

另外值得一提的是，這些相機的設置、維護和資料回收，都是由辛苦的森林護管員們執行，他們用最標準、低干擾的方式進行作業，才累積了這批珍貴的生態大數據。所以，對於這些為保護生態付出心力的護管員們，我們必須深深感謝他們的貢獻和堅持。

這些監測資料不只幫助掌握動物的活動熱點，所有蒐集到的紅外線相片和分析成果，林業保育署已經建立了共享資料庫，民眾若想瞭解更多台灣生物多樣性資訊，或想知道更多動物們的「八卦」，可以到台灣自動相機資訊系統或運用台灣生物多樣性資訊機構（Taiwan Biodiversity Information Facility,Tai BIF）查詢。

山羌的交配行為出現，正是這片棲地健全的明證。繁衍後代的過程反映了生態環境的穩定與多樣性，為這片森林帶來了生生不息的活力。（圖／林業及自然保育署嘉義分署授權提供）

紅外線相機捕捉到一幕溫馨的畫面，台灣野山羊正在悉心哺育幼崽。母羊低頭輕柔地餵養小羊，展現出母愛的細膩與無私。（圖／林業及自然保育署嘉義分署授權提供）

林業保育署嘉義分署在今（2025）年1～8月期間共拍攝超過45萬張紅外線影像，這當中，研究團隊發現超級愛社交的「動物網紅」——山羌！牠超高頻率與其他動物「同框」現身，榮登森林裡的「最佳綠葉」寶座。專家分析，這代表牠們的棲地利用狀況非常好。照片中為藍腹鷴與山羌。（圖／林業及自然保育署嘉義分署授權提供）

更多三立新聞網報導

獨家／你巧克力吃對了嗎? 權威醫警告吃錯恐讓大腦神經發炎

亞洲唯一得主在台灣！15歲就進全球國安峰會 寶藏女孩想給賴清德這建議

水雉爸守巢護4蛋 絕美生態照見證父愛！專家：買菱角就是支持水雉保育

獨家／爸病倒靠母養全家…9歲童夜市掌廚賣麻辣鴨血：想讓媽媽休息吃飯

