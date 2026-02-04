45%脆弱家庭遇風險毫無經濟防線 台灣世界展望會籲紅包傳愛

cnews204260204a10

CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導

台灣低收入戶人數，已連續10年下降，表面上貧窮人口減少，現實卻是更多家庭正承受「體感貧窮」的壓力。台灣世界展望會表示，根據主計總處公布的2024 年「家庭財富分配」指出，收入前20%家庭的平均財富，與後20%家庭相比，差距高達66.9倍。只要物價上漲、醫療支出增加，使得一場病就可以讓原本就緊繃的家庭瞬間失衡。

台灣世界展望會在《2021–2024 台灣經濟弱勢兒少需求動態趨勢報告》中顯示，在服務的脆弱兒少中，有45%的家庭，在遭遇意外或風險時，缺乏任何經濟緩衝。2.2%的家庭，因擔憂費用而延誤、甚至放棄就醫，讓孩子健康成長的道路步步受阻。

台灣世界展望會表示，8歲的「蓉蓉」，是台灣世界展望會的資助童，去年她被診斷出腺樣體增生與扁桃腺肥大，必須盡快接受手術，而單親爸爸獨自撐起一家生活。爸爸長期在工地從事粗重勞力工作，自己也有視網膜病變與心律不整等健康問題，卻因是家中唯一的經濟來源，幾乎從未好好就醫。

「蓉蓉」的病情，直接造成呼吸道阻塞，容易缺氧，長期恐影響顏面與咬合發育；扁桃腺過大也讓她吞嚥困難、食慾不振，難以攝取足夠營養。陪伴「蓉蓉」一家的台灣世界展望會林姓社工說，「蓉蓉」家原本就背負債務，突如其來的手術費用，即使有健保，仍需負擔不小的醫療自付額，爸爸根本無力承擔。

台灣世界展望會表示，「孩子不能等」。即便自己身體狀況不佳，「蓉蓉」爸爸仍選擇把孩子的健康放在第一位。為了籌措手術費，他向工地公司借貸，再分期償還。然而，薪水在扣除還款後，還得支應一家人的生活、飲食與術後照顧，在收入縮減、支出暴增的雙重壓力下，全家人一度面臨斷炊的邊緣。

台灣世界展望會表示，已陪伴「蓉蓉」5年，林姓社工即時為她申請特況扶助金，補上醫療與基本生活所需，讓爸爸在債務與照顧壓力下，得以暫時喘息。正因這道及時接住的安全網，「蓉蓉」沒有因為一場病，掉出成長的軌道。社工也安排「蓉蓉」，參與課後教育與團體學習活動，讓逐漸康復的她，重新展現笑容與活力。

台灣世界展望會表示，誠摯邀請社會大眾支持「紅包傳愛」行動，透過積極輔導金，提供即時醫療與緊急經濟支持，讓像「蓉蓉」一樣的孩子，不因貧窮延誤治療；也讓在風雨中苦撐的家長，在最艱難的時刻，有力量繼續牽著孩子的手，一起走向未來，成為更好的大人。

