450歲吸血鬼守護「最美味童貞之血」 《電影版吸吸吸吸吸血鬼》爆笑又純愛
由《靠北少女》導演濱崎慎治執導，改編人氣爆紅漫畫的年度吸血鬼爆笑喜劇《電影版吸吸吸吸吸血鬼》，結合吸血鬼與校園純愛，由「美男小鮮肉」板垣李光人與「百億票房男星」吉澤亮共同主演，爆笑展開450歲吸血鬼守護「最美味童貞之血」的戀愛阻止大作戰。
《電影版吸吸吸吸吸血鬼》劇情描述在澡堂「戀之湯」工作的森蘭丸（吉澤亮飾演），其實是一名活了450年的吸血鬼。為了追尋世上最稀有、最美味的「18歲處男之血」，他一邊默默守護著澡堂老闆的兒子李仁（板垣李光人飾演），一邊悄悄覬覦著他的血液。某天，蘭丸震驚地發現李仁竟對同班同學葵（原菜乃華飾演）一見鍾情！眼看李仁的童貞危在旦夕，蘭丸決定展開一場「不讓童貞失守」的作戰！沒想到，當蘭丸試圖說服葵時，竟意外被這位熱愛吸血鬼的少女倒追！就在情況急轉直下之際，誓言要獵殺吸血鬼的坂本（滿島真之介飾演），以及葵的肌肉猛男老哥弗蘭肯（關口Mandy飾演）也陸續登場，讓事態更加混亂。就在誤會接連不斷、戀愛局勢愈加失控的時候，蘭丸的宿敵，也是他同為吸血鬼的哥哥森長可（真榮田郷敦飾演），也正悄悄地逼近…。
《電影版吸吸吸吸吸血鬼》為板垣李光人量身打造角色 為演15歲高中生模仿《哆啦A夢》大雄
《電影版吸吸吸吸吸血鬼》改編自人氣漫畫家奧嶋寬雅創作的同名爆紅漫畫，由於原作中被覬覦著「童貞之血」的純情少年「李仁」，正是奧嶋寬雅以新生代人氣演員板垣李光人為形象命名的角色，因此劇組一致認同必須請他來演出，導演濱崎慎治更表示：「這可以說是為他量身打造的角色！」當板垣李光人接到邀約、得知此事時，感到十分震驚，表示：「光是知道老師以我為形象來設計就已經很開心了，感覺這是一種命運，結果在真人版中還由我來演這個角色，對我來說是莫大的榮幸與幸福。」這也讓他決定接演並直呼：「這種事一生只有一次！」由於他所飾演的李仁，是深受吸血鬼「森蘭丸」寵愛的對象，加上演出的高中生角色年僅15歲，因此在演繹時，他不僅讓表情變化更豐富，竟還模仿起《哆啦A夢》裡大雄呼喊：「哆啦A夢～」的語氣來演出，展現出角色依賴卻又純真可愛的魅力。
板垣李光人、吉澤亮組《吸血鬼》CP 超還原讓吉澤大讚：超可愛
《電影版吸吸吸吸吸血鬼》由板垣李光人與吉澤亮組成高顏值CP。當回憶起他與擁有「國寶級美顏」的吉澤亮初次見面，板垣李光人就被他的高顏值震驚到忍不住猛誇：「真的像雕刻家精心雕出的藝術品！」並表示：「森蘭丸在原作中已經被描繪得非常美麗，我覺得能在三次元中毫無違和感地再現這份美，只有吉澤亮能辦到。尤其當我在演出李仁的過程中，他的存在不可或缺，將對李仁的愛完美傳達，也讓我演戲更加順利。」而當看到由板垣李光人詮釋的李仁時，吉澤亮也被他可愛到大讚：「他整個就是李仁本人啊！如果是其他人演的話，可能會覺得有點奇怪，但讓他來演卻超可愛！」值得一提的是，兩人不僅在片中膩歪演出，甚至早在開拍前就多次相約見面聚餐，拍攝現場也時常玩在一起，戲裡戲外都展現出好感情。
