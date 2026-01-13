4500億未來帳戶被嫌貴？民眾黨：綠砸5931億元 新生兒剩一半

國民黨與民眾黨聯手推出「台灣未來帳戶」政策，衛福部長石崇良對此表達憂慮，認為普惠式政策可能造成財務與資源的排擠效應。民眾黨立院黨團對此反擊，質疑以4500億元投資下一代、挽救全球最低生育率，為何會被認為不划算。

衛福部長石崇良。（圖／中天新聞）

民眾黨立院黨團12日指出，民進黨執政9年期間，台灣生育率持續下滑。民眾黨團總召黃國昌在立法院質詢時，衛福部長石崇良坦承「確實沒成立少子女化辦公室」。民眾黨團追問，促進生育率的4000多億預算究竟花到哪裡去了？行政院隨後回應表示，雖然沒有設立辦公室，但有推動「少子女化對策計畫」，且8年來投入的經費不只4000億元，而是高達5931億元。

廣告 廣告

民眾黨主推「未來帳戶」。（圖／翻攝自台灣民眾黨臉書，下同）

民眾黨團批評，缺乏整體策略與成效追蹤的大撒幣作法，導致台灣出生率不增反減。數據顯示，每年誕生的新生兒從2016年的20萬8千人，陡降至2025年的10萬7千人，預估明年新生兒數量恐怕只剩8萬多人。面對如此慘烈的成效，民進黨政府未進行反省與檢討政策方向，反而又推出「少子女化對策計畫2.0」。

可能是顯示的文字是「 TFA TAIWAN TAIWANFUTUREACCOUNT FUTURE ACCOUNT 台灣未來順戶 來板， 坂 台 Harkidal bartida/Hctarea alem HrHAHc taimas 出生即開戶 鼓勵家庭自存， 鼓勵家庭自存，並搭配減税誘因， 並搭配減税誘因， 提升企業投入意願。 國家/家庭/企業三本柱， 家庭/ 國家/ 共同投資國家未來！ 嚴謹規範年齡、居住條件 嚴謹規範年齡 居住條件 對象明定為102年9月2日以後出生、 未滿 12嵗， 在我國境内有住所並符合年度居住 滿183天的國民。 眾 rAЛИИH PEOPLES PARTY 黑台灣民眾黨團于推院套館 團我遊民緊 おん 立法院黨座 台灣民衆黨 台灣民眾燕」的圖像

民眾黨團表示，無止境的亂撒幣無法拯救生育率，但投資孩子的未來與台灣經濟或許可行，因此與國民黨立院黨團共同提出「台灣未來帳戶」草案。該草案將「福利補貼」轉為「長期投資」，明定2013年9月2日以後出生、未滿12歲，並在境內年度居住滿183天的國民均可受惠。

可能是一或多人和顯示的文字是「 TFA TAIWANFUTUREACCOUNT TAIWAN FUTUREACCOUNT FUTURE ACCOUNT 台灣未來順戶 稍未來順 ١٢-.١١١ ataat 穩健投資，禁止投機 禁止投機 穩健投資， 基金運用以安全穩健為原則，質訊公開送立法 基金運用以安全穩健為原則 資訊公開送立法院 備查。 未滿18嵗前不得提領， 查。未滿18嵗前不得提領，成年後也僅眼用 成年後也僅限用 於就學、 就職、 於就學、就職、創業、購 學、就職、創業、購屋等人生關鍵階段 創業、 購屋等人生關鍵階段， 專責機關監理， 專責機關監理，避免資產侵触 避免資產侵触 由勞保局 勞保局、勞動基金運用局管理收支，成 成立「基 勞動基金運用局管理收支， 金理會」，强化點督。帳戶結除不計入家庭總 強化監督 帳戶結餘不計入家庭總 金監理會」 收入， 入，避免孩子未來資產被侵触。 確保正當程序、落實國會監督 確保正當程序、 落實國會監督 編列13年期特別預算， 列13年期特別預算，上限4500億元。 上限4500億元。 送立院者議，確保國會監督與程序正常。 送立院審議， 確保國會監督與程序正當。 眾 黑台灣民眾當國主推最黨節 立法院黨團 台灣民衆黨 台灣民眾黨 HCPy 團台送民緊議」的圖像

根據草案內容，政府將在孩子出生後協助開立個人帳戶，第一年撥入5萬元啟動金，之後每年撥入1萬元，直到12歲為止。這些資金在孩子滿18歲前不得提領，成年後請領也有使用限制，僅限用於就學、就業、創業、購屋自備款與租屋費用等人生關鍵階段。

整筆基金將設有專責機關保管與強化監督機制，委託勞保局收支保管，並交由勞動基金運用局運用管理。草案規劃設立「基金監理會」，由政府機關代表、開戶人代表、專家學者及相關團體代表組成。投資標的限於國內股票與債券，以追蹤台股大盤為主，以達到風險管理與績效評估的目標。

民眾黨團強調，13年期特別預算金額經費上限僅4500億元，用4500億元投資孩子、投資台灣，挽救從「少子化」到「稀子化」的全球最低生育率，讓台灣的孩子成年後承接的不是負債，而是可以勇敢衝刺夢想的資產。民眾黨團反問：「怎麼會不划算？民進黨，還敢擋？」

延伸閱讀

外籍護佐、照服員能解人力荒？ 北榮經驗談：幫助很大

醫材商進手術室如「房間裡的大象」？石崇良：半年內擬指引

衛福部擬開放「外籍護佐」 石崇良：持續溝通、盼第2季修法